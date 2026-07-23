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23 iulie 2026 | Restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Ce lucrări se execută. Lista

Ioana Oprean

Publicat

acum 35 de minute

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Restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Ce lucrări se execută. Lista

Pe Autostrada A1 sunt în desfășurare joi, 23 iulie 2026 mai multe lucrări, din cauza cărora au fost instuite restricții de circulație.

Până la ora 15.00, la Săcel, se execută intervenții la dispozitive acoperire rosturi de dilatare de pe calea 2 (sens Sebeș-Sibiu). Sunt restricționate banda 1 si banda de urgență. Se circulă îngreunat pe banda 2 a căii 2.

Până la ora 16.30, se execută lucrări de colmatare a fisurilor apărute in corpul autostrăzii. Lucrările sunt la km 125+160, la km 126+720 și la km 127+100, pe calea 2 banda 1 și banda de urgență.

Până la ora 14.00, între Săcel și Săliște, pe Calea 1 (sens Sibiu-Sebeș) se execută lucrări de refacere a marcajului rutier. Banda 1 și banda de urgență sunt restricționate. Se circulă îngreunat pe banda 2 a căii 1 (Sibiu-Sebeș).

Până la ora 15.00, între Săliște și Săcel, se execută lucrări de înlocuire parapet metalic în zona mediană pe calea 2 (sens Sebeș-Sibiu). Banda 2 este restricționată. Se circulă îngreunat pe banda 1 a căii 2 (sens Sebeș-Sibiu).

Tot până la ora 15.00, la Săliște, se execută lucrări de reprofilare taluz. Banda 1 și banda de urgența a căii 1 (sens Sibiu-Sebeș) sunt restricționate. Se circulă îngreunat pe banda 2 a căii 1 (sens Sibiu-Sebeș).

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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