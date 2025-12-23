TRAGEDIE înainte de Crăciun: Bărbat de 55 de ani lovit MORTAL de tren

Un bărbat de 55 de ani a decedat marți seara, după ce a fost accidentat mortal de un tren între Ocna Sibiului și Mândra.

ISU Sibiu intervine de urgență între localitățile Ocna Sibiului și Mândra la un accident feroviar unde o persoană a fost accidentată mortal de tren.

La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic.

Din nefericire, bărbatul de aproximativ 55 de ani prezintă leziuni incompatibile cu viața, medicul prezent fiind nevoit să declare decesul.

Foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI