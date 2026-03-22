Ştirea zilei

TRAGEDIE în Sebeș: Bărbat găsit inconștient în apartament de fiica sa, căzut pe podeaua din bucătărie. Medicii nu au mai putut face nimic

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Un bărbat din Sebeș a fost găsit în stare de inconștiență de către fiica sa, căzut pe podeaua din bucătăria locuinței, astăzi 22 martie 2026. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic, în ciuda manevrelor de resuscitare, pentru a-l salva.

Potrivit IPJ Alba, în dimineața de 22 martie 2026, în jurul orei 07.00, polițiștii din Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, într-un imobil de pe strada Mircea cel Mare, un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din municipiu, ar fi în stare de inconștiență.

Din cercetările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că bărbatul a fost găsit de către fiica acestuia, căzut pe podeaua din bucătăria locuinței, inconștient. 

Echipajul medical ajuns la fața locului a efectuat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, bărbatul a decedat.

La examinarea sumară a trupului acestuia, nu au fost constatate urme vizibile de violență, fiind transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării autopsiei și stabilirii cauzei decesului. 

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

