Tragedie în Alba: Un vârstnic de 69 de ani, din Beldiu, a fost găsit de vecini spânzurat în fața locuinței

Tragedie în Alba: Un vârstnic de 69 de ani, din Beldiu, a fost găsit fără suflare, de vecinii care au trecut prin fața locuinței sale

Conform primelor date, în această dimineață polițiștii din Teiuș au fost sesizați de către o femeie din localitatea Beldiu, județul Alba, cu privire la faptul că vecinul ei a fost găsit spânzurat, în fața imobilului în care locuia.

Echipa de cercetare deplasată la fața locului a identificat cadavrul unui bărbat, în vârstă de 69 de ani, la examinarea sumară a acestuia nefiind identificate urme de violență.

Acesta a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei morții.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

