TRAGEDIE în Alba: Un bărbat de 30 de ani, găsit SPÂNZURAT de un copac pe un teren din Pâclișa
Un bărbat de 30 de ani a fost găsit luni, 2 martie 2026, spânzurat de creanga unui pom fructifer aflat pe un teren viran din cartierul Pâclișa din Alba Iulia.
Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112. Cadavrul bărbatului a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba în vederea efectuării necropsiei, iar polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă.
La data de 2 martie 2026, în jurul orei 09.30, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe un teren viran din localitatea Pâclișa, se află un bărbat spânzurat de creanga unui pom fructifer.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au identificat cadavrul unui bărbat, în vârstă de 30 de ani, din municipiul Alba Iulia.
Pe trupul acestuia nu au fost constatate urme vizibile de violență.
Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba în vederea efectuării necropsiei.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.
