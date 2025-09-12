Trafic blocat pe DN 74: Copac căzut pe carosabil între Abrud și Brad

Trafic blocat pe DN 74: Un copac s-a prăbușit pe carosabil între Abrud și Brad

Traficul rutier pe drumul național DN 74, pe direcția Abrud – Brad, este blocat în urma unui incident produs vineri, 12 septembrie 2025. Un copac s-a prăbușit pe carosabil, îngreunând circulația și punând în pericol siguranța șoferilor.

Echipele de intervenție au ajuns deja la fața locului și lucrează pentru îndepărtarea copacului, astfel încât traficul să poată fi reluat în cel mai scurt timp.

