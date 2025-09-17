Tineri din șase țări descoperă viața la sat în Apuseni, prin proiectul Sincron Sustenabil

Sincron Sustenabil – Tineri din șase țări vor descoperi viața la sat în Apuseni

În perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025, 48 de tineri din România, Turcia, Italia, Lituania, Portugalia și Slovacia vor fi prezenți la Vidra, în Munții Apuseni, pentru a participa la proiectul Sincron Sustenabil nr. 2025-1-RO01-KA152-YOU 000300872, cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus, inițiat de Asociația Tinerilor Lunca Mureșului.

Pe parcursul săptămânii, tinerii vor descoperi viața la sat prin implicarea în activități agricole și culinare alături de localnici, participarea la proiecte comunitare și explorarea patrimoniului natural și cultural al zonei, prin vizite la case tradiționale cu acoperiș de paie.

De asemenea, aceștia vor vizita Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – Facultatea de Ingineria Mediului, unde vor participa la workshop-uri și experimente, dezvoltând soluții durabile pentru provocările de mediu.

Proiectul își propune să inspire tinerii să se implice în comunitatea locală, să cunoască tradițiile și să adopte practici sustenabile, combinând experiența rurală cu educația ecologică și inovația.

„Prin Sincron Sustenabil, dorim să arătăm că viața la sat poate fi o sursă de inspirație pentru tineri, combinând tradiția, natura și implicarea comunitară într-un mod durabil”, transmite Aurora Hajmasan, reprezentant al Asociației Tinerilor Lunca Mureșului.

