Tensiune și incidente la Micești în Liga a 4-a! Oficialii Viitorului Sântimbru au chemat jandarmii prin „112” pentru a pleca de la stadion!

Tensiune și incidente la finalul jocului dintre AFC Micești și Viitorul Sântimbru, de duminică după-amiază, contând pentru etapa a 7-a a Ligii a 4-a, oaspeții apelând numărul „112” pentru a pleca în siguranță de la stadion!

Gazdele au egalat în minutul 90+3, iar un conflict verbal iscat la finele jocului între spectatori și oficialii echipei vizitatoare a adus și mai multă nervozitate, iar Adrian Hulea, președintele formației din Galtiu a chemat jandarmii prin „112” pentru a părăsi în siguranță stadionul.

Reprezentanții AJF Alba, observatorul Iosif Cisteian (Blaj) și arbitrul de centru Darius Iviniș (Alba Iulia) au întocmit rapoarte suplimentare în care au relatat evenimentele, măsurile urmând să fie decise de Asociația Județeană de Fotbal Alba.

Menționăm că în urmă cu două săptămâni, după o altă întâlnire din „Groapă” AFC Micești – Olimpia Aiud, oficialul gazdelor Adrian Herepean a fost suspendat 4 luni de Comisia de Disciplină a AJF Alba

*Adrian Hulea: „Au aruncat cu lada de bere după brigadă, au dat cu petarde”

„Legat de întâmplările de ieri de la meciul nostru nu pot sa zic altceva decât că nu ma așteptam la așa ceva din partea celor de la Micesti un cartier aflat la 1 km de oraș și civilizatie… De când am ajuns la stadion și până am plecat au fost doar injurii la adresa echipei mele și familiei mele aduse de un grup de oameni foarte alcolizați care au dat cu petarde în timpul meciului, au aruncat cu lada de bere după brigadă, noroc cu gardul! Totul a degenerat în momentul când echipa mea a ajuns la vestiar și oamenii s-au adunat la gard și ne înjurau ca la ușa cortului, scuipau și au dat cu bere și suc pe mine moment în care două persoane au sărit la bătaie la mine și tatăl meu Ovidiu Hulea, vicepreședintele AJF Alba. Am sunat la „112” pentru că totul o luase deja razna neputând părăsi zona vestiarelor în siguranță. A m ajuns în 2019 și mai sunt locuri în care siguranța nu ne este garantată fiind obligați să jucam pe asemenea terenuri… Să nu mai zic și de oameni de ordine care erau, dar nu erau.Mi se mai tot spune de anumite persoane că numai la noi la Galtiu este scandal etapă de etapă, dar la noi încă nu a venit „112” cu poliție și jandarmi să plece vreo echipă, sau jucători scuipați și împroșcați cu bere și suc de spectatori și oameni de lângă echipă. Ș i dacă după meci pot da o masă și 5 lăzi de bere, poți investi și în stadioane să fie la norme cât de cât normale „, a comentat Adrian Hulea.

*Precizări de la arbitru și observator

Observatorul Iosif Cisteian a confirmat evenimentele neplăcute, menționând că în timpul jocului spectatorii au aruncat 4 petarde, dintre care două în teren și ale două în afara suprafeței de joc.

„Au fost incidente și le-am consemnat în raportul suplimentar. Eu am stat pe deal, deasupra băncilor de rezerve, iar după joc când am ajuns la vestiare mi s-a comunicat de către abitrii ce s-a întâmplat. Totul a plecat de la reacția nervoasă a portarului Viitorului, supărat că a primit gol în prelungiri, acesta angrenându-se într-un schimb de replici cu spectatorii. Totul a degenerat, spectatorii s-au urcat pe garduri. Am intervenit, am încercat să calmăm situația și, într-un final, spiritele s-au liniștit după ce au venit poliția și jandarmii”, a declarat Iosif Cisteian.

„La finalul jocului venea supărat spre vestiare portarul echipei oaspete. Fanii Miceștiului credeau că are treabă cu ei și au vrut să intre acolo la vestiare să îl bată pe Pascu, apoi a venit Adrian Hulea și s-a luat cu ei în gură și din nou au vrut să pătrundă în incinta vestiarelor. Apoi a venit poliția și lucrurile s-au liniștit„, a menționat centralul Darius Iviniș

*Adrian Herepean: „Eu cu ce sunt vinovat?”

„Arbitrajul a fost perfect, întreg scandalul a plecat de la Voicu, echipierul oaspeților, ce a instigat la violență tot timpul jocului. După meci, Adrian Hulea s-a înjurat cu suporterii, eu am ajuns în zona vestiarelor și m-am implicat pentru ca lucrurile să nu degenereze. Este adevărt că președintele Adrian Hulea a fost stropit cu suc. Eu am o prietenie de o viață cu Ovidiu Hulea și întreb retoric cu ce sunt de vină, după ce am intervenim să nu se ajungă la alte incidente?„, a comentat Adrian Herepean, reprezentantul gazdelor.

