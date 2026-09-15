Accesul copiilor sub 15 ani pe rețelele sociale va fi interzis de UE: Cum se va face restricționarea
Comisia Europeană pregătește reguli noi pentru a bloca accesul minorilor la rețelele sociale și la platformele de partajare a conținutului video înainte de vârsta de 15 ani, a scris luni, 14 septembrie 2026, Politico.
Executivul UE va prezenta joi noua lege „EU KIDS Act”, care stabilește restricții de vârstă, alături de reguli noi ce impun ca aplicațiile vizate – precum rețelele de socializare și asistenții virtuali bazați pe inteligență artificială (IA) – să fie sigure încă din faza de proiectare. Legea urmărește, de asemenea, crearea unui sistem pe niveluri pentru accesul la rețelele sociale, sub supravegherea părinților, înainte de vârsta de 15 ani, se arată în documente consultate de Politico.
Un pas făcut de Executivul de la Bruxelles după presiuni din partea guvernelor din statele membre
Restricțiile de vârstă reprezintă un pas important făcut de Comisia Europeană și de președinta acesteia, Ursula von der Leyen, pentru a proteja mai bine minorii pe platformele sociale. Inițiativa vine pe fondul criticilor vehemente din partea experților în sănătate, a politicienilor și a părinților cu privire la efectele pe care platforme precum TikTok, Instagram și altele le au asupra sănătății mintale a minorilor.
Proiectul vine, de asemenea, după luni de presiuni din partea liderilor guvernamentali, inclusiv a președintelui francez Emmanuel Macron, pentru a plasa această problemă în fruntea agendei politice europene. Austria, Danemarca, Franța, Grecia și Spania avansează deja cu legi naționale care restricționează accesul copiilor la platformele menționate.
Se așteaptă ca Ursula von der Leyen să prezinte mai multe detalii în discursul său privind „Starea Uniunii Europene”, pe care îl va susține miercuri în fața membrilor Parlamentului European, la Strasbourg.
Purtătorul de cuvânt al Comisiei, Olof Gil, a confirmat că actul normativ va fi prezentat joi.
Noua propunere legislativă ar urma să se aplice rețelelor sociale, platformelor de partajare a conținutului video, jocurilor online, precum și chatboților și asistenților virtuali bazați pe AI, dar va exclude de la restricționare instrumentele educaționale. De asemenea, textul va include o serie de măsuri educaționale destinate copiilor, părinților și tutorilor, potrivit documentelor.
Un grup de experți în sănătate și tehnologie, convocat de Ursula von der Leyen, a prezentat recomandări similare la începutul acestui an pentru restricționarea accesului la „social media+”, categorie ce include aplicații precum asistenții virtuali bazați pe Inteligență Artificială.
Textul mai poate suferi modificări înainte de prezentarea oficială de joi și va trebui ulterior negociat cu guvernele europene și cu membrii Parlamentului European.
Cum se va face restricționarea accesului sub vârsta de 15 ani
Noua lege nu impune o restricție strictă privind accesul la rețelele de socializare, ci spune că anumite tipuri de conturi trebuie să fie accesibile la vârste diferite. În logica inițiatorului, rețelele sociale și platformele de partajare video sunt considerate cu risc ridicat, potrivit documentelor consultate de Politico.
Pentru copiii sub 13 ani, părinții pot deschide conturi aflate sub controlul lor deplin, utilizând servicii care respectă standarde stricte de siguranță.
Pentru intervalul de vârstă 13-15 ani, propunerea prevede conturi de tip introductiv, cu restricții privind interacțiunea cu persoane necunoscute și timpul petrecut în fața ecranului, precum și cu mecanisme de control parental.
După vârsta de 15 ani, adolescenții își pot crea propriile conturi.
Platformele digitale, obligate să verifice vârsta utilizatorilor
Este prevăzută utilizarea unor tehnologii de verificare a vârstei utilizatorilor pe rețelele sociale și pe platformele de partajare video, conform documentelor.
În plus, în documente se prevede existența unui mecanism de asigurare a respectării normelor, similar celui prevăzut în Legea privind serviciile digitale (Digital Services Act) și în Legea privind inteligența artificială (Artificial Intelligence Act), inclusiv taxe de supraveghere care vor fi achitate de companii.
Aceste acte normative centralizează, la nivelul Comisiei, supravegherea companiilor și serviciilor cu cel mai ridicat risc, lăsând în sarcina autorităților naționale de reglementare supravegherea firmelor mai mici.
Comisia a refuzat să comenteze aceste noile reguli, notează Politico.
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