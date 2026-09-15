Cum va fi vremea în Transilvania și celelalte regiuni până la sfârșitul lui septembrie 2026: Temperaturi de 30 de grade, apoi frig și ploi. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele două săptămâni

Meteorologii ANM au emis luni, 14 septembrie 2026, prognoza meteo actualizată pentru următoarele două săptămâni, în intervalul 14-27 septembrie. Potrivit specialiștilor, temperaturile vor crește de săptămâna aceasta, mai ales în Banat, unde valorile vor ajunge până la 30 de grade. Ulterior, acestea vor scădea ușor, fiind anunțate ploi în mai multe regiuni.

Banat

În Banat, prima săptămână va fi caracterizată de alternanțe termice. La început, vremea se va încălzi treptat, iar media temperaturilor maxime va urca de la 25 de grade la 30 de grade pe 17 septembrie.

Minimele vor crește de la 10 grade spre 14 grade la sfârșitul săptămânii.

În a doua jumătate a intervalului, temperaturile vor scădea treptat, până la maxime medii de 25 de grade și minime de 10 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată între 18 și 22 septembrie, când izolat sunt posibile cantități de apă de peste 15-20 l/mp.

Crișana

În Crișana, la începutul intervalului, vremea se va încălzi treptat, iar media valorilor diurne va crește de la 24 de grade, până spre 29 de grade (în data de 17 septembrie).

Ulterior, până la sfârșitul intervalului, valorile termice maxime vor fi în sădere, iar media acestora va ajunge din nou în jurul a 24 de grade. Valorile termice nocturne vor crește treptat până în jurul datei de 19 septembrie, iar media acestora va ajunge de la 10 grade, spre 13 grade.

După această dată, până la sfârșitul intervalului, temperaturile minime vor fi în scădere treptată până la medii în jurul a 10 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în intervalul 18-25 septembrie când izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate (izolat peste 15…20 l/mp).

Transilvania

În Trasilvania, până pe 17 septembrie, vremea se va încălzi treptat, iar media temperaturilor maxime va crește de la 22 la 27 de grade, nivel în jurul căruia se va menține până spre sfârșitul primei săptămâni.

Minimele vor urca de la 9 la 11 grade. În a doua jumătate a intervalului va urma o răcire treptată, astfel încât maximele medii vor ajunge la 22 de grade, iar minimele la numai 7 grade.

Probabilitatea ploilor va fi mai ridicată în a doua jumătate a intervalului, când izolat sunt posibile cantități de peste 15-20 l/mp.

Maramureș

În Maramureș, temperaturile urcă la 28 de grade, apoi coboară La începutul intervalului, vremea se va încălzi treptat, iar media valorilor diurne va crește de la 23…24 de grade, până spre 28 de grade (în data de 17 septembrie).

Ulterior, până la sfârșitul intervalului, valorile termice maxime vor fi în scădere, iar media acestora va ajunge în jurul a 22 de grade. Valorile termice minime vor crește treptat până spre finalul primei săptămâni, iar media acestora va ajunge de la 8…9 grade, spre 13 grade.

Ulterior, până la sfârșitul intervalului, temperaturile minime vor fi în scădere treptată până la medii în jurul a 8 grade. Probabilitatea de ploaie va fi în creștere după data de 19 septembrie, când izolat vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate (izolat peste 15…20 l/mp).

Moldova

În Moldova, temperaturile maxime medii vor crește de la 21-22 de grade la 26 de grade până pe 17 septembrie, valoare care se va menține până la sfârșitul primei săptămâni. Ulterior, maximele vor scădea spre 20-21 de grade.

Temperaturile nocturne vor crește de la 10-11 grade la aproximativ 13 grade în jurul datei de 20 septembrie, iar în a doua săptămână vor coborî treptat până la 9 grade.

Probabilitatea ploilor va fi mai ridicată în a doua jumătate a intervalului, când izolat pot fi înregistrate cantități de peste 15-20 l/mp.

Dobrogea

Ploile sunt mai probabile în jurul datei de 22 septembrie. În prima jumătate a intervalului, maximele medii vor crește de la 23 la aproximativ 26 de grade, după care vor scădea treptat până la aproximativ 22 de grade.

Minimele vor urca de la 11-12 grade la 16 grade în jurul datei de 20 septembrie, iar apoi vor coborî până la aproximativ 13 grade.

Ploile sunt posibile mai ales în a doua săptămână, cu o probabilitate mai ridicată în jurul datei de 22 septembrie.

Muntenia

În Muntenia, media maximelor va crește de la 24-25 de grade la 28 de grade până pe 17 septembrie, nivel care se va menține până la finalul primei săptămâni.

Ulterior, temperaturile vor scădea, iar media maximelor va ajunge la 23-24 de grade la sfârșitul intervalului.

Minimele vor crește de la 11 la 14 grade până în jurul datei de 20 septembrie, după care vor coborî spre 10–11 grade.

Ploile sunt mai probabile în a doua săptămână, în special în jurul datei de 22 septembrie, astfel că vor fi cantități de apă mai însemnate, de aproximativ 15–20 l/mp.

Oltenia

În prima jumătate a intervalului, vremea se va încălzi treptat în Oltenia, iar media temperaturilor maxime va crește de la 26 la aproximativ 29 de grade. Până la sfârșitul perioadei, maximele vor scădea spre 24 de grade. Temperaturile nocturne vor crește de la 11-12 grade la aproximativ 14 grade în jurul datei de 20 septembrie, după care vor coborî treptat până la aproximativ 10 grade.

Ploile sunt prognozate mai ales în a doua săptămână, cu probabilitatea cea mai mare în jurul datei de 22 septembrie, când cantitățile de apă estimate vor fi de 15-20 l/mp.

La munte

Potrivit ANM, în zona montană, maximele medii vor crește de la 13-14 grade la aproximativ 18 grade pe 17 septembrie, după care vor scădea până la aproximativ 13 grade la finalul perioadei.

Minimele vor urca de la 4-5 grade la 8-9 grade spre sfârșitul primei săptămâni, apoi vor coborî din nou până la aproximativ 5 grade. Spre deosebire de celelalte regiuni, probabilitatea ploilor se va menține pe tot parcursul celor două săptămâni și va crește după 20 septembrie. Izolat, cantitățile de apă pot depăși 20–25 l/mp.

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