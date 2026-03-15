Taxe 2026 pentru românii care au două sau mai multe locuințe: Există taxe suplimentare dacă locuința este închiriată? Cât ajunge impozitul la stat
Din ce în ce mai mulți români dețin două sau mai multe locuințe, fie pentru investiții, fie pentru a avea o casă de vacanță sau pentru a o închiria. În 2026, proprietarii trebuie să achite mai multe taxe locale și impozite stabilite de autorități. Valoarea acestora depinde de tipul locuinței, de localitate și de modul în care este folosit imobilul.
Ce impozit se plătește pentru a doua locuință
În România, impozitul pe clădiri este stabilit de autoritățile locale și se calculează în funcție de valoarea impozabilă a imobilului. Acest lucru înseamnă că proprietarii care au două locuințe nu plătesc o taxă specială doar pentru faptul că dețin mai multe proprietăți, însă fiecare imobil este impozitat separat.
Valoarea impozitului depinde de mai mulți factori, precum suprafața locuinței, materialele din care este construită, anul edificării și zona în care se află. Primăriile aplică o cotă procentuală asupra valorii impozabile, iar aceasta poate varia în funcție de oraș sau de comună.
De exemplu, pentru o locuință folosită ca spațiu rezidențial, impozitul anual poate varia, în general, între aproximativ 0,08% și 0,2% din valoarea impozabilă stabilită de autorități. Astfel, dacă o persoană deține două apartamente, impozitul va fi calculat pentru fiecare proprietate în parte, iar suma totală datorată statului va reprezenta adunarea celor două taxe.
Există taxe suplimentare dacă locuința este închiriată?
Situația se schimbă în momentul în care una dintre locuințe este închiriată. În acest caz, proprietarul trebuie să declare veniturile obținute din chirii și să plătească impozitul aferent.
În 2026, veniturile din chirii sunt impozitate cu 10% din venitul net, calculat după aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli. În anumite situații, proprietarul poate fi obligat să achite și contribuția la sănătate, dacă veniturile anuale depășesc anumite plafoane stabilite prin legislația fiscală. Pe lângă impozitul pe venit, proprietarul rămâne obligat să plătească și impozitul pe clădire către primărie, la fel ca orice alt proprietar.
Astfel, cei care au două locuințe și aleg să o închirieze pe una dintre ele trebuie să ia în calcul atât taxele locale, cât și obligațiile fiscale legate de veniturile obținute.
Cât ajunge, în total, impozitul pentru două locuințe
Suma totală pe care o plătește un proprietar depinde în principal de valoarea locuințelor și de orașul în care acestea sunt situate. În cazul a două apartamente similare, impozitul anual poate fi dublu față de cel plătit pentru o singură locuință. De exemplu, pentru un apartament obișnuit dintr-un oraș mare, impozitul anual poate ajunge la câteva sute de lei.
Dacă o persoană deține două astfel de locuințe, suma totală plătită către bugetul local poate depăși cu ușurință 500–800 de lei pe an, în funcție de criteriile stabilite de primărie. La aceste taxe se pot adăuga și alte costuri, precum taxele de salubritate, eventualele contribuții pentru locuri de parcare sau impozitele aferente veniturilor din chirii.
Așadar, românii care dețin două locuințe în 2026 trebuie să achite impozitul pe clădire pentru fiecare proprietate, iar în cazul în care una dintre ele este închiriată, apare și obligația de a declara și impozita veniturile obținute. Valoarea finală depinde de caracteristicile locuințelor și de taxele stabilite la nivel local.
