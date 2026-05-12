FOTO | Proiectul „Siguranța Copiilor ne Unește pe Toți – SCUT”, derulat și în 2026 în Alba Iulia. Primar: „Nimic nu este mai important pentru comunitatea noastră decât siguranța copiilor noștri”

Ioana Oprean

Proiectul „Siguranța Copiilor ne Unește pe Toți – SCUT” va fi derulat și în 2026 în Alba Iulia, a anunțat, marți, 12 mai 2026 primarul Gabriel Pleșa. 

„Nimic nu este mai important pentru comunitatea noastră decât siguranța copiilor noștri. Pe ea se clădesc prezentul și viitorul.  Am semnat astăzi, alături de parteneri instituționali, acordul prin care vom implementa, și în acest an, Proiectul „Siguranța Copiilor ne Unește pe Toți – SCUT”, proiect ajuns la a patra ediție și pe care îl derulăm prin Direcția Învățământ, Creșe, împreună cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia (prin Centrul de Sănătate Mintală și pentru Prevenirea Adicțiilor), Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Alba Iulia și Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia.

Prin „SCUT”, sute de elevi din mediul preuniversitar din Alba Iulia au fost implicați până în prezent în activități menite să-i învețe să recunoască și să reducă riscul de a deveni victime ale consumului de substanțe interzise, ale traficului de persoane, ale violenței și ale altor situații grave care pot viza minorii.

Vrem să punem și mai mult accentul pe implicare și activități comune elevi – părinți – unități școlare – instituții, pentru că trebuie nu doar să-i ferim de rele pe copii și tineri, ci și să-i învățăm să le identifice și să se ferească singuri.

Acționăm împreună în interesul tinerei generații. Este important să conştientizăm, ca și comunitate, că esențială este formarea unui comportament preventiv şi responsabil, și asta ne privește pe toți”, a precizat edilul albaiulian într-o comunicare publică postată în mediul online.

