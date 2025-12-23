Taxa pe stâlp, urmează să fie eliminată din 2027. Impozitul minim pe cifra de afaceri se reduce la 0,5%

Impozitul pe construcții, cunoscut ca și taxa pe stâlp, se va aplica până la finalul anului următor. Astfel, impozitul specific pe cifra de afaceri (ICAS), datorat de companiile din petrol şi gaze, prevede un proiect de ordonanţă de urgenţă pregătit de către Ministerul Finanţelor.

De asemenea, aşa cum a fost anunţat de către Guvern, impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) va fi redus la 0,5% şi eliminat din 2027.

Impozitul pe construcții, cunoscut drept „taxa pe stâlp”, va fi menținut până la sfârșitul anului viitor, la fel ca impozitul specific pe cifra de afaceri (ICAS) aplicat companiilor din sectorul petrolului și gazelor, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență elaborat de Ministerul Finanțelor. Totodată, conform anunțului făcut de Guvern, impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) va fi redus la 0,5% și va fi eliminat începând cu anul 2027.

În acest context, Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență care vizează modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și introducerea unor măsuri fiscal-bugetare și ajustarea altor acte normative.

Potrivit Profit.ro, impozitul pe construcţii se va aplica până la finalul anului următor, la fel ca impozitul specific pe cifra de afaceri (ICAS), datorat de companiile din petrol şi gaze. ICAS ar fi expirat la finele acestui an.

În prezent, impozitul pe construcţii se aplică anual, cu cote diferite, astfel:

o cotă de 0,5% asupra valorii nete a construcţiilor, altele decât cele prevăzute la lit. b), pentru care nu se datorează impozit pe clădiri/taxa pe clădiri;

o cotă de 0,25% asupra valorii construcţiilor din contracte/acorduri sau alte acte juridice prin care se constituie drepturi de administrare/concesiune/folosinţă cu titlu gratuit/închiriere, în cazul celor aparţinând domeniului public/privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.

Taxa de stâlp este de 0,5% din valoarea netă a construcţiilor din patrimoniul contribuabililor, respectiv de 0,25% din valoarea construcţiilor din contracte/acorduri sau alte acte juridice prin care se constituie drepturi de administrare/concesiune/folosinţă cu titlu gratuit/închiriere, în cazul celor aparţinând domeniului public/privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI