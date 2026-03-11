„Taxa pe apa de ploaie”: Ce este, cine o plătește și cum se calculează
„Taxa pe apa de ploaie” nu este de fapt o taxă de ploaie, în sine, ci banii cheltuiți pentru colectarea și gestionarea apei ajunse în rețelele publice de canalizare.
Apa care vine de pe acoperișuri, parcări, trotuare sau alte suprafețe betonate nu mai poate fi absorbită natural de sol și sistemele de canalizare o preiau, trebuie transportată, iar în unele cazuri, epurată, iar asta implică cheltuieli importante pentru operatorii de apă și canalizare.
Cine va plăti această taxă și cum se stabilește suma
Calculul acestei cantități de apă pluvială se face în funcție de suprafețele impermeabile ale unei proprietăți, cum ar fi acoperișurile, terasele ori curțile betonate. În cazul blocurilor, costul este inclus în factura totală de apă și de canalizare și este împărțit între proprietari.
Regula pentru case este la fel: în cazul în care imobilul este racordat la sistemul de canalizare, se consideră că apa de ploaie ajunge în rețeaua publică, iar proprietarul datorează automat acest tarif.
Cantitatea de apă pluvială este estimată în funcție de suprafața deținută și de media precipitațiilor din zonă, în timp ce apa uzată menajeră este calculată în funcție de consumul efectiv de apă potabilă.
De ce există această taxă pe apa de ploaie
Autoritățile au explicat că rețelele de canalizare trebuie să preia volume mari de apă în timpul ploilor abundente, însă ulterior conductele sunt suprasolicitate și colmatate de resturile și materialele antrenate de apă de pe carosabil sau trotuare.
Pentru stabilirea sumelor, se aplică coeficienți diferiți în funcție de categoria utilizatorilor: agenții economici sunt calculați cu un coeficient de 0,5 metri cubi pe metru pătrat pe an, domeniul public cu 0,3 m³/mp/an, iar utilizatorii casnici și asociațiile de proprietari cu 0,2 m³/mp/an, valori care sunt folosite pentru a estima volumul de apă pluvială evacuat în sistemul public.
