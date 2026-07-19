Târgul de Fete de pe Muntele Găina 2026: Bărbat din Hunedoara, cercetat după ce a fost prins vânzând ilegal articole pirotehnice

Un bărbat din Hunedoara este cercetat după ce a fost prins vânzând ilegal articole pirotehnice participanților la ediția 2026 a Târgului de Fete de pe Muntele Găina.

Potrivit IPJ Alba, la data de 18 iulie 2026, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, în timp ce desfășurau activități pe raza localității Avram Iancu, l-au surprins în flagrant pe un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din municipiul Hunedoara, care comercializa către persoane fizice articole pirotehnice din categoria F1, fără a deține autorizație pentru comercializare.

În cauză, a fost dispusă măsura indisponibilizării a 2.130 de articole pirotehnice, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de comercializarea de către persoane fizice sau juridice neautorizate a articolelor pirotehnice, din categoria F1.

sursa: IPJ Alba

foto – cu rol ilustrativ

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