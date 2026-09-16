Delia Ota, una dintre cele mai apreciate profesoare de biologie din Alba Iulia, a încetat din viață. În 2010 a primit Diploma de Excelență pentru întreaga activitate desfășurată în cadrul Liceului Sportiv
Delia Ota, una dintre cele mai apreciate profesoare de biologie din Alba Iulia, a încetat din viață. În 2010 a primit Diploma de Excelență pentru întreaga activitate desfășurată în cadrul Liceului Sportiv
A încetat din viață marți, 15 septembrie, Delia Ota, una dintre cele mai apreciate profesoare de biologie. A fost un dascăl dedicat, mereu preocupat de formarea personalității elevilor. În activitatea didactică a dovedit o deosebită competență profesională, fiind preocupată mereu pentru pregătirea minuțioasă a lecțiilor și perfecționare.
A urmărit mereu să găsească metode de predare cât mai atractive pentru elevi, fiind la curent, în același timp, cu noile descoperiri științifice din domeniul biologiei și cel al științelor naturii. De asemenea în procesul de predare punea accent foarte serios pe experimentele de laborator, încercând să explice elevilor modul de desfășurare a proceselor biologice din lumea vegetală și cea animală.
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S-a născut la 8 februarie 1943 în localitatea Baia de Arieș, jud. Alba, ca fiică a medicului dr. Dafiu Iosif şi a Mariei. Familia a suferit numeroase persecuții în timpul regimului comunist: confiscări de proprietăți, acoperirea unor taxe școlare, plata unor cote agricole abuzive și numeroase amenințări cu arestarea sau cu deportarea.
Bunicul său, Gan Simion, fiul protopopului Vasile Gan (unul dintre cei 1227 de delegați ai națiunii române de la 1 decembrie 1918), a fost declarat „chiabur” și „duşman al poporului”, fiind ulterior arestat în 15 august 1952 şi trimis în penitenciarul Văcăreşti, unde a decedat după 8 luni. A fost absolventă a Institutului Pedagogic din Cluj, Facultatea de Științe Naturale și Agricole (1970).
S-a pensionat în septembrie 1999, iar în anul 2010 i s-a acordat Diploma de Excelență pentru întreaga activitate desfășurată în cadrul Liceului Sportiv (fosta Școala Generală nr. 8) din Alba Iulia.
Slujbele de priveghi se vor desfășura astăzi și mâine, la orele 19.30, iar slujba de înmormântare va avea loc vineri, 18 septembrie, orele 15, la Capela Corona din Cimitirul Maieri.
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