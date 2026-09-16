Curier Județean

Foto | Lucrările de reabilitare a Compartimentului de Fizioterapie al Spitalului Municipal Aiud, aproape finalizate: Va fi dotat și cu aparatură medicală modernă

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Lucrările de reabilitare a Compartimentului de Fizioterapie al Spitalului Municipal Aiud, aproape finalizate: Va fi dotat și cu aparatură medicală modernă

Compartimentul de Fizioterapie al Spitalului Municipal Aiud se află într-un amplu proces de reabilitare, iar reprezentanții unității medicale transmit că lucrările ar putea fi gata chiar în această săptămână.

Mai mult decât atât, compartimentul va fi dotat și cu aparatură medicală modernă, de ultimă generație.

Reprezentanții Spitalului Municipal Aiud au transmis următoarele, printr-o postare publicată pe Facebook:

,,Dragi pacienți,

Avem vești bune! Compartimentul de Fizioterapie al Spitalului Municipal Aiud este în plin proces de reabilitare, iar estimarea noastră este ca lucrările să fie finalizate chiar în această săptămână.

Și pentru că ne dorim să oferim servicii medicale la standarde cât mai bune, modernizarea nu se oprește la renovare. Compartimentul va fi dotat și cu aparatură medicală modernă, de ultimă generație:

  • Unitate de magnetoterapie, 1 canal
  • Aplicator magnetic CP cu cărucior
  • Aparat Deep Oscillation Personal Pro

Modernizăm Fizioterapia pentru un plus de confort, eficiență și grijă față de fiecare pacient.”, au scris reprezentanții Spitalului Municipal Aiud, pe o rețea de socializare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Delia Ota, una dintre cele mai apreciate profesoare de biologie din Alba Iulia, a încetat din viață. În 2010 a primit Diploma de Excelență pentru întreaga activitate desfășurată în cadrul Liceului Sportiv

Ioana Oprean

Publicat

acum 44 de minute

în

16 septembrie 2026

De

Delia Ota, una dintre cele mai apreciate profesoare de biologie din Alba Iulia, a încetat din viață. În 2010 a primit Diploma de Excelență pentru întreaga activitate desfășurată în cadrul Liceului Sportiv A încetat din viață marți, 15 septembrie, Delia Ota, una dintre cele mai apreciate profesoare de biologie. A fost un dascăl dedicat, mereu […]

Citește mai mult

Curier Județean

16 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

16 septembrie 2026

De

16 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează miercuri, 16 septembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]

Citește mai mult

Curier Județean

25 septembrie 2026 | Noaptea Cercetătorilor Europeni la Palatul Principilor Transilvaniei: Cinci ateliere îi invită pe cei mici să devină cercetători ai trecutului

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

16 septembrie 2026

De

25 septembrie 2026 | Noaptea Cercetătorilor Europeni la Palatul Principilor Transilvaniei: Cinci ateliere îi invită pe cei mici să devină cercetători ai trecutului Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei organizează vineri, 25 septembrie 2026, între orele 17.00 și 20.00, evenimentul „Micii cercetători ai trecutului”, desfășurat în cadrul Nopții Cercetătorilor Europeni. Activitățile vor avea loc în curtea Palatului […]

Citește mai mult