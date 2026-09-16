Foto | Lucrările de reabilitare a Compartimentului de Fizioterapie al Spitalului Municipal Aiud, aproape finalizate: Va fi dotat și cu aparatură medicală modernă

Lucrările de reabilitare a Compartimentului de Fizioterapie al Spitalului Municipal Aiud, aproape finalizate: Va fi dotat și cu aparatură medicală modernă

Compartimentul de Fizioterapie al Spitalului Municipal Aiud se află într-un amplu proces de reabilitare, iar reprezentanții unității medicale transmit că lucrările ar putea fi gata chiar în această săptămână.

Mai mult decât atât, compartimentul va fi dotat și cu aparatură medicală modernă, de ultimă generație.

Reprezentanții Spitalului Municipal Aiud au transmis următoarele, printr-o postare publicată pe Facebook:

,,Dragi pacienți,

Avem vești bune! Compartimentul de Fizioterapie al Spitalului Municipal Aiud este în plin proces de reabilitare, iar estimarea noastră este ca lucrările să fie finalizate chiar în această săptămână.

Și pentru că ne dorim să oferim servicii medicale la standarde cât mai bune, modernizarea nu se oprește la renovare. Compartimentul va fi dotat și cu aparatură medicală modernă, de ultimă generație:

Unitate de magnetoterapie, 1 canal

Aplicator magnetic CP cu cărucior

Aparat Deep Oscillation Personal Pro

Modernizăm Fizioterapia pentru un plus de confort, eficiență și grijă față de fiecare pacient.”, au scris reprezentanții Spitalului Municipal Aiud, pe o rețea de socializare.

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