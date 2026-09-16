Foto | Lucrările de reabilitare a Compartimentului de Fizioterapie al Spitalului Municipal Aiud, aproape finalizate: Va fi dotat și cu aparatură medicală modernă
Lucrările de reabilitare a Compartimentului de Fizioterapie al Spitalului Municipal Aiud, aproape finalizate: Va fi dotat și cu aparatură medicală modernă
Compartimentul de Fizioterapie al Spitalului Municipal Aiud se află într-un amplu proces de reabilitare, iar reprezentanții unității medicale transmit că lucrările ar putea fi gata chiar în această săptămână.
Mai mult decât atât, compartimentul va fi dotat și cu aparatură medicală modernă, de ultimă generație.
Reprezentanții Spitalului Municipal Aiud au transmis următoarele, printr-o postare publicată pe Facebook:
,,Dragi pacienți,
Avem vești bune! Compartimentul de Fizioterapie al Spitalului Municipal Aiud este în plin proces de reabilitare, iar estimarea noastră este ca lucrările să fie finalizate chiar în această săptămână.
Și pentru că ne dorim să oferim servicii medicale la standarde cât mai bune, modernizarea nu se oprește la renovare. Compartimentul va fi dotat și cu aparatură medicală modernă, de ultimă generație:
- Unitate de magnetoterapie, 1 canal
- Aplicator magnetic CP cu cărucior
- Aparat Deep Oscillation Personal Pro
Modernizăm Fizioterapia pentru un plus de confort, eficiență și grijă față de fiecare pacient.”, au scris reprezentanții Spitalului Municipal Aiud, pe o rețea de socializare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Delia Ota, una dintre cele mai apreciate profesoare de biologie din Alba Iulia, a încetat din viață. În 2010 a primit Diploma de Excelență pentru întreaga activitate desfășurată în cadrul Liceului Sportiv
Delia Ota, una dintre cele mai apreciate profesoare de biologie din Alba Iulia, a încetat din viață. În 2010 a primit Diploma de Excelență pentru întreaga activitate desfășurată în cadrul Liceului Sportiv A încetat din viață marți, 15 septembrie, Delia Ota, una dintre cele mai apreciate profesoare de biologie. A fost un dascăl dedicat, mereu […]
16 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
16 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează miercuri, 16 septembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]
25 septembrie 2026 | Noaptea Cercetătorilor Europeni la Palatul Principilor Transilvaniei: Cinci ateliere îi invită pe cei mici să devină cercetători ai trecutului
25 septembrie 2026 | Noaptea Cercetătorilor Europeni la Palatul Principilor Transilvaniei: Cinci ateliere îi invită pe cei mici să devină cercetători ai trecutului Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei organizează vineri, 25 septembrie 2026, între orele 17.00 și 20.00, evenimentul „Micii cercetători ai trecutului”, desfășurat în cadrul Nopții Cercetătorilor Europeni. Activitățile vor avea loc în curtea Palatului […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Aproape 50 de persoane reținute după protestul oierilor din Piața Victoriei: Reacția Ministrului interimar al Afacerilor Interne
Aproape 50 de persoane reținute după protestul oierilor din Piața Victoriei: Reacția Ministrului interimar al Afacerilor Interne Un număr de...
Românii nu vor mai fi obligați să facă dovada calităţii de asigurați în sistemul de sănătate prin adeverinţă fizică: Verificarea ar urma să se facă doar electronic
Românii nu vor mai fi obligați să facă dovada calităţii de asigurați în sistemul de sănătate prin adeverinţă fizică: Verificarea...
Știrea Zilei
Tanti Noja Paladia din Cugir, cea mai în vârstă persoană din România și prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării noastre, a încetat din viață la 111 ani
Tanti Noja Paladia din Cugir, cea mai în vârstă persoană din România și prima femeie supercentenară din istoria documentată a...
18-20 septembrie | Music Nights Festival revine la Alba Iulia: Trei seri de muzică dedicate excelenței și susținerii tinerilor cu rezultate remarcabile
18-20 septembrie | Music Nights Festival revine la Alba Iulia: Trei seri de muzică dedicate excelenței și susținerii tinerilor cu...
Curier Județean
Delia Ota, una dintre cele mai apreciate profesoare de biologie din Alba Iulia, a încetat din viață. În 2010 a primit Diploma de Excelență pentru întreaga activitate desfășurată în cadrul Liceului Sportiv
Delia Ota, una dintre cele mai apreciate profesoare de biologie din Alba Iulia, a încetat din viață. În 2010 a...
Foto | Lucrările de reabilitare a Compartimentului de Fizioterapie al Spitalului Municipal Aiud, aproape finalizate: Va fi dotat și cu aparatură medicală modernă
Lucrările de reabilitare a Compartimentului de Fizioterapie al Spitalului Municipal Aiud, aproape finalizate: Va fi dotat și cu aparatură medicală...
Politică Administrație
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care i-au înfiletat la conducerea UM Cugir!”
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care...
Comunicat – drept la replică | PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate
PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate...
Opinii Comentarii
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea Ciocolata are, în calendarul...