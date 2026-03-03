Tânără din Jidvei, cu mandat de executare, REȚINUTĂ de polițiști: A fost dusă în Penitenciarul Aiud unde va sta 2 ani pentru furt

O tânără din Jidvei, cu mandat de executare, a fost reținută de polițiști și dusă în Penitenciarul Aiud unde va sta 2 ani pentru furt.

Potrivit IPJ Alba, la data de 2 martie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat și reținut o femeie, în vârstă de 26 de ani, din localitatea Jidvei, care este posesoarea unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de către Judecătoria Alba Iulia, la data de 24 februarie 2026.

Aceasta a fost condamnată la executarea unei pedepse privative de libertate de 2 ani și 1 lună închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Femeia a fost depusă în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud în vederea executării pedepsei.

