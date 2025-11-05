Tânăr din Sebeș, REȚINUT de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud: A fost condamnat la executarea unei pedepse pentru deținerea de droguri de mare risc

Tânăr din Sebeș, REȚINUT de oamenii legii și depus în Penitenciarul Aiud: A fost condamnat la executarea unei pedepse pentru deținerea de droguri de mare risc

Un tânăr, de 24 de ani, din Sebeș, a fost reținut de oamenii legi și depus la Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud. A fost condamnat la 2 ani și 6 luni pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu, fără drept.

La data de 4 noiembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din Sebeș au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 24 de ani, din municipiul Sebeș, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 4 noiembrie 2025, de către Tribunalul Alba.

Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu, fără drept.

Acesta a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

