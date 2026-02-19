Tânăr din Sâncel, REȚINUT de polițiști pentru distrugere: A spart șapte jardiniere cu flori pe o stradă din Blaj

Un tânăr din Sâncel a fost reținut de polițiști pentru distrugere după ce a spart șapte jardiniere cu flori pe o stradă din Blaj.

Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din localitatea Sâncel, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 1/2 februarie 2026, bărbatul ar fi distrus șapte jardiniere cu flori, de pe Bulevardul Republicii din municipiu, în valoare de aproximativ 2.000 de lei.

