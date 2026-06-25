Curier Județean

Tânăr din Ocna Mureș, condamnat pentru trafic de droguri de mare risc, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 2 ani după gratii

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 minute

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Tânăr din Ocna Mureș, condamnat pentru trafic de droguri de mare risc, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 2 ani după gratii

Un tânăr din Ocna Mureș, condamnat pentru trafic de droguri de mare risc, a fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 2 ani după gratii.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 24 iunie 2026, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au depistat și reținut un tânăr, în vârstă de 21 de ani, din localitatea Unirea, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 24 iunie 2026, de către Tribunalul Sibiu.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 2 ani și 20 zile închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc și deținerea de droguri de mare risc pentru consum propriu, fără drept.

Tânărul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru executarea pedepsei.

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