Tânăr din Mihalț, REȚINUT după ce ar fi înșelat mai multe persoane într-un service neautorizat: A încasat 46.100 de lei fără să repare autoturismele

Un tânăr din Mihalț, de 23 de ani, a fost reținut de oamenii legii după ce ar fi pretins și primit de la mai multe persoane bani pentru a le repara autoturismele, într-un service neautorizat aflat pe raza localității Mihalț.

Potrivit IPJ Alba, ieri, 18 martie 2026, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 23 de ani, din localitatea Mihalț, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Din cercetări a reieșit că, în perioada mai 2025 – ianuarie 2026, bărbatul ar fi pretins și primit de la mai multe persoane bani pentru a le repara autoturismele, într-un service neautorizat aflat pe raza localității Mihalț. Bărbatul ar fi încasat, în total, suma de 46.100 de lei și nu ar fi prestat serviciile promise.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, urmând ca în cursul zilei de azi, 19 martie 2026, să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj.

