Tânăr din Mihalț, oprit de polițiști în trafic: S-a ales cu dosar penal pentru că nu avea permis de conducere

Un tânăr din Mihalț a fost oprit de polițiști în trafic și s-a ales cu dosar penal pentru că nu avea permis de conducere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 14 ianuarie 2026, în jurul orei 15.30, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au oprit, pentru control, pe raza localității Mihalț, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 22 de ani, din localitatea Mihalț.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

