Tânăr din Cugir, prins la volan fără permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Este cercetat de oamenii legii

Un tânăr de 19 ani din Cugir a fost depistat de polițiștii rutieri conducând fără permis pe raza localității Vinerea, ieri, 24 mai 2026.

Potrivit IPJ Alba, la data de 24 mai 2026, în jurul orei 20.55, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Cugir au oprit, pentru control, pe raza localității Vinerea, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 19 ani, din orașul Cugir.

Din verificări a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

