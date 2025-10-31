Bărbat din Alba, ARESTAT preventiv pentru VIOL! A încercat să întrețină relații sexuale cu o tânără de 18 ani. A atins-o în zonele intime în timp ce se aflau într-o mașină

Bărbat REȚINUT pentru VIOL! A încercat să întrețină relații sexuale cu o tânără de 18 ani. A atins-o în zonele intime în timp ce se aflau într-o mașină

Un bărbat din din localitatea Hopârta, județul Alba, ar fi încercat, prin constrângere, să întrețină raporturi sexuale cu o tânără de 18 ani și ar fi atins-o în zonele intime, în timp ce se aflau într-un autoturism, pe raza orașului Ocna Mureș. A fost reținut de polițiști.

Potrivit IPJ Alba, la data de 30 octombrie 2025, judecătorul de drepturi şi libertăți din cadrul Judecătoriei Aiud a dispus măsura arestării preventive, pentru 30 de zile, față de un bărbat, în vârstă de 52 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de viol.

Din cercetările efectuate în cauză, a reieșit că, în dimineața zilei de 20 octombrie 2025, bărbatul, în vârstă de 52 de ani, din localitatea Hopârta, județul Alba, ar fi încercat, prin constrângere, să întrețină raporturi sexuale cu o tânără de 18 ani și ar fi atins-o în zonele intime, în timp ce se aflau într-un autoturism, pe raza orașului Ocna Mureș.

La data de 29 octombrie 2025, polițiștii de investigații criminale din orașul Ocna Mureș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de bărbatul de 52 de ani.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale și formularea propunerii de luarea măsurii arestării preventive sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşirii unor alte infracțiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

