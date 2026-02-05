Tânăr din Alba, urmărit internațional pentru tâlhărie, adus din Franța în România. Câți ani va sta după gratii

Un tânăr din județul Alba, urmărit internațional pentru tâlhărie, a fost adus în țară de Poliția Română, în cadrul unei operațiuni desfășurate în perioada 2–4 februarie 2026, care a vizat punerea în aplicare a mai multor mandate de executare a unor pedepse privative de libertate.

Acesta a fost extrădat din Franța, la solicitarea autorităților române.

În perioada 2 – 4 februarie 2026, Poliția Română a adus în țară 3 persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate.

La data de 2 februarie 2026, polițiștii au adus în țară un bărbat, de 25 de ani, din Alba, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. Acesta a fost adus din Franța, având emis pe numele său, de către Judecătoria Sebeș, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 3 ani.

De asemenea, la data de 4 februarie 2026, a fost adus în țară un bărbat, de 30 de ani, din Maramureș, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost adus din Spania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Vișeu de Sus, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an.

La aceeași dată, a fost adus în țară un bărbat, de 55 de ani, din Neamț, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost adus din Germania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Balș, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 2 ani.

Persoanele în cauză au fost introduse în unități de detenție, în vederea executării mandatelor, potrivit unui comunicat emis de Poliția Română.

