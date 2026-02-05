Curier Județean

Tânăr din Alba, urmărit internațional pentru tâlhărie, adus din Franța în România. Câți ani va sta după gratii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Tânăr din Alba, urmărit internațional pentru tâlhărie, adus din Franța în România. Câți ani va sta după gratii

Un tânăr din județul Alba, urmărit internațional pentru tâlhărie, a fost adus în țară de Poliția Română, în cadrul unei operațiuni desfășurate în perioada 2–4 februarie 2026, care a vizat punerea în aplicare a mai multor mandate de executare a unor pedepse privative de libertate.

Acesta a fost extrădat din Franța, la solicitarea autorităților române.

În perioada 2 – 4 februarie 2026, Poliția Română a adus în țară 3  persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate.

La data de 2 februarie 2026, polițiștii au adus în țară un bărbat, de 25 de ani, din Alba, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. Acesta a fost adus din Franța, având emis pe numele său, de către Judecătoria Sebeș, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 3 ani.

De asemenea, la data de 4 februarie 2026, a fost adus în țară un bărbat, de 30 de ani, din Maramureș, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost adus din Spania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Vișeu de Sus, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an.

La aceeași dată, a fost adus în țară un bărbat, de 55 de ani, din Neamț, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost adus din Germania, având emis pe numele său, de către Judecătoria Balș, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 2 ani.

Persoanele în cauză au fost introduse în unități de detenție, în vederea executării mandatelor, potrivit unui comunicat emis de Poliția Română. 

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

„Marea breaslă a micilor meșteri” în Alba Iulia: „Ucenicii lui Brâncuși” și alte ateliere creative pentru copii în februarie și martie 2026 la Palatul Principilor Transilvaniei

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

5 februarie 2026

De

„Marea breaslă a micilor meșteri” în Alba Iulia: Ateliere creative pentru copii în februarie și martie 2026 la Palatul Principilor Centrul Cultural Palatul Principilor Transilvaniei continuă, în lunile februarie și martie 2026, programul de educație culturală dedicat copiilor, reunind o serie de ateliere creative care valorifică patrimoniul istoric al palatului, meșteșugurile tradiționale și expresia artistică […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Primăria Alba Iulia, apel public la implicare: „Încurajăm cetățenii, agenții economici și asociațiile de proprietari să contribuie la păstrarea în bune condiții a trotuarelor și a zonelor adiacente imobilelor”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

5 februarie 2026

De

Primăria Alba Iulia, apel public la implicare:„Încurajăm cetățenii, agenții economici și asociațiile de proprietari să contribuie la păstrarea în bune condiții a trotuarelor și a zonelor adiacente imobilelor” Primăria Alba Iulia a reluat, joi, 5 februarie 2026, apelul adresat cetățenilor și agenților economici de a pune umărul la întreținerea domeniului public. „Reamintim că menținerea curățeniei […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Alertă alimentară în mai multe Kauflanduri din județul Alba: Salată de icre, detectată cu bacteria Listeria monocytogenes

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

5 februarie 2026

De

Alertă alimentară în mai multe Kauflanduri din județul Alba: Salată de icre, detectată cu bacteria Listeria monocytogenes Un lot de salată de icre cu caras și ceapă, comercializat în magazinele Kaufland, a fost retras de la vânzare după ce în produs a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes. Potrivit ANSVSA, este vorba despre produsul „Salată de […]

Citește mai mult