Tânăr din Alba Iulia, cercetat de polițiști: A fost prins fără permis de conducere la volanul unei autoutilitare ce tracta o remorcă

Un tânăr din Alba Iulia este cercetat de polițiști după ce a fost prins fără permis de conducere la volanul unei autoutilitare ce tracta o remorcă, pe o stradă din municipiu.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 februarie 2026, în jurul orei 10.10, polițiști din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit, pentru control, pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiu, o autoutilitară ce tracta o remorcă, ansamblul de vehicule fiind condus de un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din municipiul Alba Iulia.

Din cercetări a reieșit că bărbatul nu deține permis de conducere corespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte ansamblul de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

