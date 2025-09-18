Tânăr, de 26 de ani, cercetat de polițiști! A fost prins fără permis de conducere la volanul unui utilaj de construcții

Un bărbat de 26 de ani, din localitatea Ighiu este cercetat de polițiști după ce a fost oprit pe DJ 107 H, de către polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit.

În urma controlului, s-a constatat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult decât atât, vechiculul nu este înregistrat în circulație.

Cercetările sunt continuate.

