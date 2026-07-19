Curier Județean

Tânăr de 24 de ani, din Săsciori, reținut pentru violență în familie: Și-a bătut partenera și pe părinții acesteia

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Tânăr de 24 de ani, din Săsciori, reținut pentru violență în familie: Și-a bătut partenera și pe părinții acesteia

Un tânăr de 24 de ani, din Săsciori, a fost reținut pentru violență din familie, după și-a bătut partenera și pe părinții acesteia. 

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Potrivit IPJ Alba, la data de 18 iulie 2026, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 24 de ani, din localitatea Săsciori, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 17 iulie 2026, bărbatul, în vârstă de 24 de ani, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, în timp ce se afla la domiciliul socrilor săi, i-ar fi agresat fizic pe partenera sa, în vârstă de 20 de ani, și pe părinții acesteia, în vârstă de 62, respectiv 46 de ani.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a rezultat risc iminent, fiind emise ordine de protecție provizorii, iar bărbatul este obligat să păstreze o distanță de 50 de metri față de partenera sa și de părinții acesteia.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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