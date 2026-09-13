Președintele Nicușor Dan, de Ziua Pompierilor 2026: „Succesul oricărei misiuni de salvare se bazează pe spiritul de sacrificiu și pe solidaritatea umană”

Președintele Nicușor Dan le-a transmis, duminică, un mesaj de apreciere pompierilor români, cu prilejul Zilei Pompierilor, subliniind rolul esențial pe care aceștia îl au în gestionarea situațiilor de urgență și în protejarea comunităților.

Șeful statului a evidențiat curajul, profesionalismul și simțul datoriei de care dau dovadă pompierii în misiunile cu grad ridicat de risc, arătând că aceștia se află „în prima linie” a eforturilor de protecție civilă.

„Situațiile de urgență impun evaluări corecte și rapide, decizii clare și intervenții bine organizate”, a transmis Nicușor Dan, care a atras atenția asupra diversificării și complexității riscurilor cu care se confruntă România: de la războiul din vecinătate și incendiile de vegetație până la inundații, fenomene meteorologice extreme, accidente tehnologice și amenințări la adresa infrastructurii critice.

Președintele a subliniat că protecția civilă trebuie privită ca o componentă esențială a securității naționale, iar România are nevoie de o „cultură modernă a rezilienței”. În acest context, el a pledat pentru pregătirea populației pentru situații de criză, începând din școli și instituții și continuând la nivelul comunităților locale și al fiecărei familii.

Nicușor Dan a subliniat, de asemenea, necesitatea continuării investițiilor în infrastructură, instruire și tehnologii moderne. Inteligența artificială, dronele, sistemele de avertizare timpurie și soluțiile avansate de comunicații și intervenție ar trebui să devină instrumente obișnuite ale protecției civile.

Președintele a remarcat și contribuția pompierilor români la misiunile internaționale și europene de protecție civilă, apreciind că profesionalismul acestora este recunoscut și peste hotare.

„Succesul oricărei misiuni de salvare se bazează pe spiritul de sacrificiu și pe solidaritatea umană”, a transmis șeful statului, care le-a mulțumit pompierilor pentru devotamentul demonstrat în fiecare intervenție și le-a urat „La mulți ani!” de Ziua Pompierilor.

sursa: Agerpres

foto: arhivă

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