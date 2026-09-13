Președintele Nicușor Dan, de Ziua Pompierilor 2026: „Succesul oricărei misiuni de salvare se bazează pe spiritul de sacrificiu și pe solidaritatea umană”
Președintele Nicușor Dan, de Ziua Pompierilor 2026: „Succesul oricărei misiuni de salvare se bazează pe spiritul de sacrificiu și pe solidaritatea umană”
Președintele Nicușor Dan le-a transmis, duminică, un mesaj de apreciere pompierilor români, cu prilejul Zilei Pompierilor, subliniind rolul esențial pe care aceștia îl au în gestionarea situațiilor de urgență și în protejarea comunităților.
Șeful statului a evidențiat curajul, profesionalismul și simțul datoriei de care dau dovadă pompierii în misiunile cu grad ridicat de risc, arătând că aceștia se află „în prima linie” a eforturilor de protecție civilă.
„Situațiile de urgență impun evaluări corecte și rapide, decizii clare și intervenții bine organizate”, a transmis Nicușor Dan, care a atras atenția asupra diversificării și complexității riscurilor cu care se confruntă România: de la războiul din vecinătate și incendiile de vegetație până la inundații, fenomene meteorologice extreme, accidente tehnologice și amenințări la adresa infrastructurii critice.
Președintele a subliniat că protecția civilă trebuie privită ca o componentă esențială a securității naționale, iar România are nevoie de o „cultură modernă a rezilienței”. În acest context, el a pledat pentru pregătirea populației pentru situații de criză, începând din școli și instituții și continuând la nivelul comunităților locale și al fiecărei familii.
Nicușor Dan a subliniat, de asemenea, necesitatea continuării investițiilor în infrastructură, instruire și tehnologii moderne. Inteligența artificială, dronele, sistemele de avertizare timpurie și soluțiile avansate de comunicații și intervenție ar trebui să devină instrumente obișnuite ale protecției civile.
Președintele a remarcat și contribuția pompierilor români la misiunile internaționale și europene de protecție civilă, apreciind că profesionalismul acestora este recunoscut și peste hotare.
„Succesul oricărei misiuni de salvare se bazează pe spiritul de sacrificiu și pe solidaritatea umană”, a transmis șeful statului, care le-a mulțumit pompierilor pentru devotamentul demonstrat în fiecare intervenție și le-a urat „La mulți ani!” de Ziua Pompierilor.
sursa: Agerpres
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Viteze „supersonice” pe autostrăzile din România: Ce sancțiuni au primit cei care au apăsat excesiv pedala de accelerație în perioada 31 august – 6 septembrie 2026
Viteze „supersonice” pe autostrăzile din România: Ce sancțiuni au primit cei care au apăsat excesiv pedala de accelerație în perioada 31 august – 6 septembrie 2026 În perioada 31 august – 6 septembrie 2026, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar, în urma neregulilor constatate, au aplicat 2.133 […]
Când pot fi amendaţi şoferii din cauza triunghiului reflectorizant, extinctorului şi a trusei medicale din maşină. Explicațiile RAR
Când pot fi amendaţi şoferii din cauza triunghiului reflectorizant, extinctorului şi a trusei medicale din maşină. Explicațiile RAR Extinctorul, trusa medicală și triunghiurile reflectorizante nu trebuie să lipsească din maşina niciunui șofer. RAR explică unde ar trebui poziţionat stingătorul şi a transmis că poliţistul poate amenda conducătorul auto în situaţiile în care extinctorul și trusa […]
Accident în Aiud: Un tânăr de 28 de ani din Simeria, fără permis, s-a răsturnat cu mașina în albia râului Aiudel
Accident în Aiud: Un tânăr de 28 de ani din Simeria, fără permis, s-a răsturnat cu mașina în albia râului Aiudel În noaptea de 12/13 septembrie 2026, în jurul orei 03.23, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Aiud au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Hotar, din municipiul Aiud, a avut loc […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Viteze „supersonice” pe autostrăzile din România: Ce sancțiuni au primit cei care au apăsat excesiv pedala de accelerație în perioada 31 august – 6 septembrie 2026
Viteze „supersonice” pe autostrăzile din România: Ce sancțiuni au primit cei care au apăsat excesiv pedala de accelerație în perioada...
Când pot fi amendaţi şoferii din cauza triunghiului reflectorizant, extinctorului şi a trusei medicale din maşină. Explicațiile RAR
Când pot fi amendaţi şoferii din cauza triunghiului reflectorizant, extinctorului şi a trusei medicale din maşină. Explicațiile RAR Extinctorul, trusa...
Știrea Zilei
Video | Șofer de 58 de ani din Sebeș, reținut după ce, cu 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat, a lovit cu mașina o femeie pe trotuar
Șofer de 58 de ani din Sebeș, reținut după ce, cu 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat, a lovit...
Se caută șef pentru Serviciul buget venituri al Consiliului Județean Alba: În ce constă concursul pentru o funcție-cheie în administrația județeană
Se caută șef pentru Serviciul buget venituri al Consiliului Județean Alba: În ce constă concursul pentru o funcție-cheie în administrația...
Curier Județean
Cum va fi marcată Înălțarea Sfintei Cruci 2026 la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia: Programul liturgic complet
Cum va fi marcată Înălțarea Sfintei Cruci 2026 la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia: Programul liturgic complet În calendarul ortodox,...
20 septembrie 2026 | „Bogățiile Toamnei” la Blaj, locul de întâlnire al roadelor pământului, al hărniciei gospodarilor și al cântecului popular românesc. Programul
„Bogățiile Toamnei” la Blaj, locul de întâlnire al roadelor pământului, al hărniciei gospodarilor și al cântecului popular românesc. Programul Duminică,...
Politică Administrație
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care i-au înfiletat la conducerea UM Cugir!”
Marius Hațegan, reacție la replica PSD Alba: ,,PSD-iștii din Alba s-au supărat fiindcă am vorbit despre „oamenii cinstiți” pe care...
Comunicat – drept la replică | PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate
PSD Alba: Marius Hațegan se ocupă de ceea ce știe mai bine: atacuri politice și bârfe. Problemele județului rămân nerezolvate...
Opinii Comentarii
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea
13 septembrie – Ziua Internațională a Ciocolatei: Povestea dulce a unui aliment care a cucerit lumea Ciocolata are, în calendarul...
11 septembrie 1867 – Ziua în care Timotei Cipariu a schimbat drumul ortografiei românești
11 septembrie 1867 – Ziua în care Timotei Cipariu a schimbat drumul ortografiei românești 11 septembrie 1867 marchează un moment...