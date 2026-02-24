Tânăr de 21 de ani din Alba, la volan fără permis pe DN 1, în Sibiu: Dosar penal după ce a fost oprit de polițiști conducând o autoutilitară

Un tânăr de 21 de ani, din județul Alba, a fost depistat de polițiștii rutieri din Sibiu în timp ce conducea o autoutilitară pe DN 1, deși nu deține permis de conducere.

Pe numele acestuia a fost deschis dosar penal pentru conducere fără permis, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

Potrivit IPJ Sibiu, la data de 23 februarie a.c., în jurul orei 10:30, în localitatea Apoldu de Sus, polițiștii rutieri au oprit pentru control o autoutilitară condusă pe DN 1 de către un tânăr în vârstă de 21 de ani, din județul Alba.

În urma verificărilor efectuate de către polițiști a rezultat că tânărul nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, în cauză fiind deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis.

Cercetările sunt continuate la nivelul Poliției Orașului Miercurea Sibiului, în vederea stabilirii situației de fapt pentru aplicarea măsurilor legale în consecință.

