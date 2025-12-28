Tânăr de 21 de ani, din Alba Iulia, cercetat de polițiști: A condus fără să dețină permis de conducere și plăcuțele cu numărul provizoriu de înmatriculare aparțineau altui autovehicul

Un tânăr de 21 de ani, din Alba Iulia, este cercetat după ce a fost oprit în noaptea de 27-28 decembrie de oamenii legii. Ei au descoperit că ,,șoferul” nu avea permis de conducere și plăcuțele cu numărul provizoriu de înmatriculare aparțineau altui autovehicul.

În noaptea de 27/28 decembrie 2025, polițiștii Serviciului Rutier Alba au oprit, pentru control, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă.

Din verificări a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar plăcuțele cu numărul provizoriu de înmatriculare aparțineau altui autovehicul.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, potrivit IPJ Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI