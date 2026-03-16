Curier Județean

Tânăr de 17 ani din Ciugud, prins de polițiști în timp ce conducea o motocicletă neînmatriculată: Nu avea permis și s-a ales cu dosar penal

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Un tânăr de 17 ani din Ciugud este cercetat de polițiști, după ce a fost prins în timp ce conducea o motocicletă neînmatriculată pe o stradă din localitatea Șeușa, fără să dețină permis corespunzător categoriei vehiculului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 martie 2026, în jurul orei 14.30, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au oprit, pentru control, pe strada Brândușei din localitatea Șeușa, o motocicletă condusă de un tânăr, în vârstă de 17 ani, din localitatea Ciugud.

Din verificări a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere corespunzător categoriei din care face parte motocicleta condusă, iar aceasta nu este înmatriculată în circulație.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Trei elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia s-au calificat la etapa națională a Concursului național de chimie „Lazăr Edeleanu”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 44 de minute

în

16 martie 2026

De

Trei elevi de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia s-au calificat la etapa națională a Concursului național de chimie „Lazăr Edeleanu” Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au obținut rezultate foarte bune la etapa județeană a Concursului național de chimie „Lazăr Edeleanu”, iar trei dintre aceștia s-au calificat la […]

Citește mai mult

Curier Județean

Se deschide sezonul teraselor 2026 în Alba Iulia: Cum se obține Certificatul de Urbanism pentru terasa sezonieră

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

16 martie 2026

De

Se deschide sezonul teraselor 2026 în Alba Iulia: Cum se obține Certificatul de Urbanism pentru terasa sezonieră Odată cu vremea bună apar și solicitările operatorilor economici din domeniul HORECA pentru amenajarea teraselor sezoniere pe domeniul public al municipiului Alba Iulia. Pentru desfășurarea acestei activități există un Regulament privind ocuparea domeniului public, aprobat prin HCL nr. […]

Citește mai mult

Curier Județean

Inconștiență la volan, pe drumurile din Alba: Mai mulți șoferi s-au ales cu dosar penal după ce au condus BĂUȚI. Ce alcoolemie au avut

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

16 martie 2026

De

Inconștiență la volan, pe drumurile din Alba: Mai mulți șoferi s-au ales cu dosar penal după ce au condus BĂUȚI. Ce alcoolemie au avut Polițiștii din Alba au oprit în trafic trei șoferi care s-au urcat băuți la volan, în cursul zilei de ieri, 15 martie 2026. Un bărbat din Aiud, unul din Aiudul de […]

Citește mai mult