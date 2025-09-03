Sute de șoferi vizați de controale: Poliția Rutieră Alba desfășoară acțiuni de amploare pe toate drumurile pentru combaterea vitezei excesive

În perioada 1 – 7 septembrie 2025, polițiștii rutieri din județul Alba, coordonați de Serviciul Rutier Alba, desfășoară o campanie de amploare pentru prevenirea și combaterea încălcării regimului legal de viteză.

Viteza neadaptată sau excesivă continuă să fie una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere, atât la nivel național, cât și pe drumurile din județul Alba.

Pe parcursul acestei săptămâni, echipajele de poliție sunt prezente pe drumurile naționale, județene și în zonele cu risc ridicat, utilizând toate mijloacele tehnice disponibile pentru supravegherea și controlul traficului rutier.

De asemenea, sistemul E-SIGUR este operațional și în Alba, contribuind la monitorizarea traficului și la depistarea neregulilor.

Autoritățile fac apel la conducătorii auto să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să manifeste responsabilitate pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

