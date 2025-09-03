Sute de angajați trimiși în șomaj tehnic: Combinatul ArcelorMittal Hunedoara oprește producția pe termen nelimitat din cauza prețurilor uriașe la energie și a scăderii drastice a comenzilor

Combinatul ArcelorMittal din Hunedoara intră într-o pauză forțată de producție începând cu data de 5 septembrie. Decizia a fost luată din cauza costurilor tot mai mari la energia electrică și a presiunii concurențiale venite din importuri.

Compania anunță că oprirea va fi pe termen nedeterminat, ceea ce înseamnă că angajații trimiși deja în șomaj tehnic vor rămâne în această situație și după 30 septembrie, fără să se știe exact când ar putea reveni la lucru.

În documentele oficiale transmise Bursei de Valori București, reprezentanții combinatului spun clar că piața s-a deteriorat, iar fabrica nu mai poate să concureze nici pe plan intern, nici pe cel european sau internațional. În ultimele luni, comenzile s-au prăbușit cu aproape 60% față de anul trecut, lucru care a pus o presiune uriașă pe activitatea din Hunedoara.

Compania recunoaște că decizia de a opri producția este una dificilă, dar susține că a devenit inevitabilă. Costurile ridicate cu energia, lipsa unui sprijin real din partea autorităților și importurile mai ieftine au dus la situația în care menținerea producției ar fi adâncit pierderile.

Pentru angajați, asta înseamnă șomaj tehnic prelungit pe perioadă nedeterminată. Salariații afectați vor primi 75% din salariul de bază, însă compania admite că situația rămâne extrem de incertă.

Oficialii ArcelorMittal spun că vor încerca să gestioneze cât mai responsabil această perioadă și că vor discuta cu sindicatele și partenerii sociali pentru a găsi soluții.

Nu este prima dată când combinatul se confruntă cu o astfel de criză, însă de această dată măsurile par să fie mai drastice și fără un termen clar de reluare a producției.

ArcelorMittal, cel mai mare producător de oțel și minerit integrat la nivel global, este prezent în peste 60 de țări și are un rol esențial pe piețele internaționale. Totuși, la Hunedoara, fabricile companiei sunt puse în fața unei realități dure: costurile mari și lipsa comenzilor transformă viitorul într-o necunoscută atât pentru firmă, cât și pentru oamenii care depind de ea.

