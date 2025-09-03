Sute de angajați trimiși în șomaj tehnic: Combinatul ArcelorMittal Hunedoara oprește producția pe termen nelimitat din cauza prețurilor uriașe la energie
Sute de angajați trimiși în șomaj tehnic: Combinatul ArcelorMittal Hunedoara oprește producția pe termen nelimitat din cauza prețurilor uriașe la energie și a scăderii drastice a comenzilor
Combinatul ArcelorMittal din Hunedoara intră într-o pauză forțată de producție începând cu data de 5 septembrie. Decizia a fost luată din cauza costurilor tot mai mari la energia electrică și a presiunii concurențiale venite din importuri.
Compania anunță că oprirea va fi pe termen nedeterminat, ceea ce înseamnă că angajații trimiși deja în șomaj tehnic vor rămâne în această situație și după 30 septembrie, fără să se știe exact când ar putea reveni la lucru.
În documentele oficiale transmise Bursei de Valori București, reprezentanții combinatului spun clar că piața s-a deteriorat, iar fabrica nu mai poate să concureze nici pe plan intern, nici pe cel european sau internațional. În ultimele luni, comenzile s-au prăbușit cu aproape 60% față de anul trecut, lucru care a pus o presiune uriașă pe activitatea din Hunedoara.
Compania recunoaște că decizia de a opri producția este una dificilă, dar susține că a devenit inevitabilă. Costurile ridicate cu energia, lipsa unui sprijin real din partea autorităților și importurile mai ieftine au dus la situația în care menținerea producției ar fi adâncit pierderile.
Pentru angajați, asta înseamnă șomaj tehnic prelungit pe perioadă nedeterminată. Salariații afectați vor primi 75% din salariul de bază, însă compania admite că situația rămâne extrem de incertă.
Oficialii ArcelorMittal spun că vor încerca să gestioneze cât mai responsabil această perioadă și că vor discuta cu sindicatele și partenerii sociali pentru a găsi soluții.
Nu este prima dată când combinatul se confruntă cu o astfel de criză, însă de această dată măsurile par să fie mai drastice și fără un termen clar de reluare a producției.
ArcelorMittal, cel mai mare producător de oțel și minerit integrat la nivel global, este prezent în peste 60 de țări și are un rol esențial pe piețele internaționale. Totuși, la Hunedoara, fabricile companiei sunt puse în fața unei realități dure: costurile mari și lipsa comenzilor transformă viitorul într-o necunoscută atât pentru firmă, cât și pentru oamenii care depind de ea.
Foto: Facebook Mihai Marian Mărgărit
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Aiudeanul Levi Polgar, pentru a treia oară la startul celui mai greu ultramaraton din lume: „Vom fi cea mai bună echipă, eu și Dumnezeu!”
Aiudeanul Levi Polgar, pentru a treia oară la startul celui mai greu ultramaraton din lume Levi Polgar, care recent a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Aiud, va fi prezent pentru a treia oară consecutiv la startul celui mai greu ultramaraton din lume. Citește și: FOTO VIDEO| Performanță extraordinară! Un sportiv din Alba, […]
Jale la Primăria Alba Iulia: Este lider detașat în topul concedierilor din administrația din Alba conform simulării Guvernului
Jale la Primăria Alba Iulia: Este lider detașat în topul concedierilor din administrația din Alba conform simulării Guvernului Reducerea de posturi ocupate în administrația publică preconizată de Guvernul Bolojan va avea cele mai mari efecte în județul Alba la Primăria Alba Iulia, conform simulării Executivului. Citește și: Premierul Ilie Bolojan: „Zona de administrație locală este […]
Care este CAUZA probabilă a exploziei urmată de incendiu de la Kronospan Sebeș
CAUZA probabilă a exploziei urmată de incendiu de la Kronospan Sebeș Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba, Alexandru Crișan, a declarat pentru Agerpres că explozia de luni, 1 septembrie 2025, de la fabrica Kronospan din Sebeș a fost provocată, cel mai probabil, de „producerea scânteilor mecanice” pe fondul supraîncărcării aerului cu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ilie Bolojan vrea să taie asigurările de sănătate pentru ucraineni: „Cine a rămas aici trebuia să muncească deja”
Premierul Ilie Bolojan anunță sfârșitul facilităților medicale pentru ucrainenii din România: „Cine a rămas aici trebuia să muncească deja” Premierul...
Ora de iarnă 2025 | Când se va schimba ceasul în această toamnă
Ora de iarnă 2025 | Când se va schimba ceasul în această toamnă România va trece oficial la ora de...
Știrea Zilei
Sute de angajați trimiși în șomaj tehnic: Combinatul ArcelorMittal Hunedoara oprește producția pe termen nelimitat din cauza prețurilor uriașe la energie
Sute de angajați trimiși în șomaj tehnic: Combinatul ArcelorMittal Hunedoara oprește producția pe termen nelimitat din cauza prețurilor uriașe la...
Aiudeanul Levi Polgar, pentru a treia oară la startul celui mai greu ultramaraton din lume: „Vom fi cea mai bună echipă, eu și Dumnezeu!”
Aiudeanul Levi Polgar, pentru a treia oară la startul celui mai greu ultramaraton din lume Levi Polgar, care recent a...
Curier Județean
Septembrie 2025 începe cu soare și temperaturi ridicate în Alba Iulia, dar weekendul aduce valori mai blânde și cer parțial noros
Luna septembrie 2025 începe cu soare și temperaturi ridicate în Alba Iulia, dar weekendul aduce valori mai blânde și cer...
Vasile Sârb, artist fotograf din Alba Iulia, noi premii internaționale: O medalie de aur, una de argint și două mențiuni, la „Finland International Digital Circuit” 202
Vasile Sârb, artist fotograf din Alba Iulia, noi premii internaționale Artistul fotograf albaiulian Vasile Sârb continuă să impresioneze. Citește și:...
Politică Administrație
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii. LISTA
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii Consiliul Local Alba Iulia...
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul: Cei care nu se conformează vor plăti impozite majorate cu până la 500%
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna sunt somați de autoritățile...
Opinii Comentarii
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă Luna septembrie,...
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial Invadarea Poloniei din 1939 (numită de polonezi: Războiul...