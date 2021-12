SURSE| Viceprimarul Popescu de Alba Iulia nu a primit pubelă, dar poate să își plângă singur pe umăr

FOTO VIDEO| „Băcănia Transilvania”, din Alba Iulia, un mic „colț” al produselor tradiționale: Pasionații de gust autentic se pot bucura de o gamă largă de bunătăți

Tot mai multe persoane tind să treacă de la achiziționarea alimentelor din marile magazine la achiziționarea și totodată susținerea micilor producători.

Un exemplu al unui astfel de producător este Băcănia Transilvania, situat în zona pieței din Cetate, unde pot fi găsite alimente ale producătorilor locali, de la dulcețuri, siropuri, paste făinoase, pâine sau mezeluri, până la ulei presat la rece, lactate sau prăjituri.

„Am început proiectul aceasta cu magazinul din dorința de a ajunge cât mai aproape de client cu produsele noastre și nu numai cu produsele noastre, cât și cu produsele celorlalți parteneri și producători care sunt la fel ca și noi.

Ideea noastră a început în anul 2012, când am înființat cultura de afini, sus la munte, Bucium, Poieni, pe lângă afine am înființat o cultură de zmeură și de coacăze. Fructele le vindem în stare proaspătă, dar avem și un surplus pe care am hotărât să îl procesăm, și de acolo ne-a venit ideea să cultivăm și legume și să diversificăm sortimentele de conserve, de produse procesate.

În 2015 am autorizat unitatea de procesat, la Oarda, și de atunci suntem prezenți pe piața din Alba Iulia, din Cluj, din Hunedoara, din București, din Oradea, Arad și acum am hotărât să fim prezenți chiar și prin propriul nostru magazin, chiar aici, la Alba Iulia.

Pe lângă produsele noastre am adus producători din județul Alba și din împrejurimi de ulei presat la rece, de alte sortimente de dulcețuri și siropuri, de pâine, mezeluri, lactate, prăjituri.

Ideea magazinului a plecat de la afacerea noastră de familie. Îl administrăm tot în familie și magazinul, eu, fratele meu, soția mea și cumnata mea.

În continuare avem deschidere către toți producătorii de aici din zonă și din împrejurimi care doresc o colaborare cu noi, au ușa noastră deschisă și îi așteptăm cu mare drag atât pe ei cât și pe clienții finali”, a declarat Petrașcu Bogdan, administratorul Băcăniei Transilvania.