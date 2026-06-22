SURSE: Transportul public din Alba Iulia rămâne în „aer”, după ședința AIDA-TL de astăzi. Nicio soluție concretă pentru ieșirea din criză

Criza transportului public din Alba Iulia este departe de a fi rezolvată. Potrivit unor surse ziarulunirea.ro din cadrul ședinței de astăzi, luni, 22 iunie 2026 a Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Transport Local (AIDA-TL), discuțiile s-au încheiat fără o decizie concretă care să ducă la deblocarea situației.

Potrivit acelorași surse ale ziarulunirea.ro, în cadrul ședinței de astăzi conducerea AIDA-TL ar fi solicitat clarificări suplimentare din partea Primăriei Alba Iulia, însă reprezentanții municipalității au reiterat faptul că toate facturile asumate au fost achitate. De altfel disputa privind plata sau nu a facturilor către STP Alba Iulia a „monopolizat” o bună parte a discuțiilor.

În cadrul ședinței, viceprimarul Marius Filimon și city managerul municipiului Alba Iulia, Lucian Morgovan, au ridicat problema asigurării a minimum 30% din serviciul de transport public, însă reprezentanții AIDA-TL nu au prezentat o soluție concretă în acest sens.

De asemenea, în cadrul discuțiilor a fost abordată și situația autobuzelor care au fost achiziționate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Potrivit surselor ziarulunirea.ro, AIDA-TL nu a preluat până acum autobuzele pe care autoritățile locale au intenționat să le transfere pentru operarea transportului urban.

Situația va fi analizată în detaliu în ședința ordinară a Consiliului Local Alba Iulia, programată luni, 29 iunie 2026, când vor fi discutate inclusiv procedurile privind preluarea autobuzelor, microbuzelor și a stațiilor realizate prin PNRR.

Criza transportului public din Alba Iulia este cauzată de greva șoferilor STP, declanșată din cauza salariilor restante și a bonurilor de masă neplătite de mai multe luni. Blocajul a paralizat circulația autobuzelor, afectând mii de locuitori, elevi și angajați din oraș, inclusiv marile companii locale. Primăria și operatorul de transport își aruncă reciproc responsabilitatea, în timp ce se discută soluții de urgență, inclusiv implicarea Comitetului pentru Situații de Urgență sau schimbarea operatorului.

Publicația ziarulunirea.ro a anunțat în premierp, luni, 22 iunie 2026 că Primăria Alba Iulia va aplica penalități zilnice de 25.000–30.000 de lei către operatorul de transport STP pentru fiecare zi în care nu este asigurat transportul public în municipiu, în contextul grevei șoferilor care a blocat circulația autobuzelor de aproape o săptămână.

foto: arhivă

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