SURSE: Transportul public din Alba Iulia rămâne în „aer”, după ședința AIDA-TL de astăzi. Nicio soluție concretă pentru ieșirea din criză
SURSE: Transportul public din Alba Iulia rămâne în „aer”, după ședința AIDA-TL de astăzi. Nicio soluție concretă pentru ieșirea din criză
Criza transportului public din Alba Iulia este departe de a fi rezolvată. Potrivit unor surse ziarulunirea.ro din cadrul ședinței de astăzi, luni, 22 iunie 2026 a Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Alba Transport Local (AIDA-TL), discuțiile s-au încheiat fără o decizie concretă care să ducă la deblocarea situației.
Potrivit acelorași surse ale ziarulunirea.ro, în cadrul ședinței de astăzi conducerea AIDA-TL ar fi solicitat clarificări suplimentare din partea Primăriei Alba Iulia, însă reprezentanții municipalității au reiterat faptul că toate facturile asumate au fost achitate. De altfel disputa privind plata sau nu a facturilor către STP Alba Iulia a „monopolizat” o bună parte a discuțiilor.
Citește și: Amenzi pentru STP în fiecare zi fără transport public în Alba Iulia. Gabriel Pleșa: ,,Maximum 25-30.000 pe zi”. Ce spune despre convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență
În cadrul ședinței, viceprimarul Marius Filimon și city managerul municipiului Alba Iulia, Lucian Morgovan, au ridicat problema asigurării a minimum 30% din serviciul de transport public, însă reprezentanții AIDA-TL nu au prezentat o soluție concretă în acest sens.
De asemenea, în cadrul discuțiilor a fost abordată și situația autobuzelor care au fost achiziționate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Potrivit surselor ziarulunirea.ro, AIDA-TL nu a preluat până acum autobuzele pe care autoritățile locale au intenționat să le transfere pentru operarea transportului urban.
Situația va fi analizată în detaliu în ședința ordinară a Consiliului Local Alba Iulia, programată luni, 29 iunie 2026, când vor fi discutate inclusiv procedurile privind preluarea autobuzelor, microbuzelor și a stațiilor realizate prin PNRR.
Criza transportului public din Alba Iulia este cauzată de greva șoferilor STP, declanșată din cauza salariilor restante și a bonurilor de masă neplătite de mai multe luni. Blocajul a paralizat circulația autobuzelor, afectând mii de locuitori, elevi și angajați din oraș, inclusiv marile companii locale. Primăria și operatorul de transport își aruncă reciproc responsabilitatea, în timp ce se discută soluții de urgență, inclusiv implicarea Comitetului pentru Situații de Urgență sau schimbarea operatorului.
Publicația ziarulunirea.ro a anunțat în premierp, luni, 22 iunie 2026 că Primăria Alba Iulia va aplica penalități zilnice de 25.000–30.000 de lei către operatorul de transport STP pentru fiecare zi în care nu este asigurat transportul public în municipiu, în contextul grevei șoferilor care a blocat circulația autobuzelor de aproape o săptămână.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Cerere de înlăturare a bustului lui Octavian Goga din Alba Iulia: Menținerea lui ar fi „ilegală”. Primăria așteaptă punctul de vedere al Academiei Române
Cerere de înlăturare a bustului lui Octavian Goga din Alba Iulia: Menținerea lui ar fi „ilegală”. Primăria așteaptă punctul de vedere al Academiei Române Asociația pentru prevenirea și combaterea antisemitismului și legionarismului a trimis o cerere, adresată Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, Consiliului Județean Alba și Instituția Prefectului Județului Alba, cu privire la bustul […]
Directorul general al Fabricii de Arme Cugir și-a dat DEMISIA. Radu Coroamă pleacă din funcția de conducere a companiei
Directorul general al Fabricii de Arme Cugir și-a dat DEMISIA. Radu Coroamă pleacă din funcția de conducere a companiei Radu Coroamă, directorul general al Fabricii de Arme Cugir, și-a dat recent demisia din funcția de conducere pe care o ocupa în cadrul companiei. Demisia a fost confirmată de Radu Coroamă într-o discuție telefonică cu ziariștii […]
VIDEO: Gheorghe Rășinaru (Sebeș), Ioachim Moldoveanu (Uioara) și Ioan Andone (Șpălnaca), sigurii fotbaliști din Alba care au evoluat la un Campionat Mondial
Gheorghe Rășinaru (Sebeș), Ioachim Moldoveanu (Uioara) și Ioan Andone (Șpălnaca), sigurii fotbaliști din Alba care au evoluat la un Campionat Mondial! Gheorghe Rășinaru (Sebeș), Ioachim Moldoveanu, din Uioara (actualmente Ocna Mureș) – la Campionatul Mondial din 1938 (Franța) și Ioan Andone, originar din comuna Hopârta (satul Șpălnaca) – la Campionatul Mondial din Italia (1990), sunt […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni din România până în 5 iulie 2026: Temperaturile vor atinge maxime de 37 de grade. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele două săptămâni
Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni din România până în 5 iulie 2026: Temperaturile vor atinge maxime...
Adrian Veștea se întâlnește cu George Simion pentru a discuta despre noul Guvern: „Sunt un om al dialogului”
Adrian Veștea se întâlnește cu George Simion pentru a discuta despre noul Guvern: „Sunt un om al dialogului” Premierul desemnat,...
Știrea Zilei
FOTO | Cerere de înlăturare a bustului lui Octavian Goga din Alba Iulia: Menținerea lui ar fi „ilegală”. Primăria așteaptă punctul de vedere al Academiei Române
Cerere de înlăturare a bustului lui Octavian Goga din Alba Iulia: Menținerea lui ar fi „ilegală”. Primăria așteaptă punctul de...
Directorul general al Fabricii de Arme Cugir și-a dat DEMISIA. Radu Coroamă pleacă din funcția de conducere a companiei
Directorul general al Fabricii de Arme Cugir și-a dat DEMISIA. Radu Coroamă pleacă din funcția de conducere a companiei Radu...
Curier Județean
Șofer trimis în judecată după ce a fost prins la volan cu aproape 2 g/l alcool pur în sânge: Judecătoria Alba Iulia a dat undă verde începerii procesului penal
Șofer trimis în judecată după ce a fost prins la volan cu aproape 2 g/l alcool pur în sânge: Judecătoria...
Noul adăpost pentru câini fără stăpân de la Câlnic: Contract de peste 20.000 de euro pentru proiectarea amenajării drumului de acces
Noul adăpost pentru câini fără stăpân de la Câlnic: Contract de peste 20.000 de euro pentru proiectarea amenajării drumului de...
Politică Administrație
Comunicat | Corneliu Mureșan: PSD își asumă guvernarea pentru că România și Alba au nevoie de dezvoltare și investiții
Corneliu Mureșan: PSD își asumă guvernarea pentru că România și Alba au nevoie de dezvoltare și investiții PSD susține învestirea...
Ilie Bolojan, ales președinte al Partidului Național Liberal. Cine sunt membrii echipei de conducere
Ilie Bolojan, ales președinte al Partidului Național Liberal. Cine sunt membrii echipei de conducere Ilie Bolojan a fost ales duminică,...
Opinii Comentarii
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai...
Solstițiul de vară 2026: Cea mai lungă zi a anului aduce începutul verii astronomice
Solstițiul de vară 2026: Cea mai lungă zi a anului aduce începutul verii astronomice 21 iunie 2026 va marca unul...