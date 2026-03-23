Suplimentarea compensaţiei acordată de la bugetul local al municipiului Alba Iulia către STP, la aprobare în Consiliul Local
Suplimentarea compensaţiei acordată de la bugetul local al municipiului Alba Iulia către STP, la aprobare în Consiliul Local
Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 26 martie 2026 a Consiliului Local Alba Iulia se află și un proiect de hotărâre privind suplimentarea compensaţiei acordată de la bugetul local al municipiului Alba Iulia către Societatea de Transport Public SA Alba Iulia pe anul 2026.
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune stabilirea suplimentării compensaţiei acordată de la bugetul local al municipiului Alba Iulia operatorului de transport public local de persoane pentru acoperirea diferenţei dintre costurile eligibile suportate și înregistrate de operator în legătură cu obligaţiile de serviciu public şi sumele efectiv încasate ca urmare a îndeplinirii sau în temeiul obligaţiilor de serviciu public, precum și a cotei de profit de 5%, pe anul 2026, cu suma de 2.000.000 lei.
Prin HCL nr. 37/2026 a fost stabilită compensația pe anul 2026 in cuantum de 4.000.000 de lei, sumă parțială, necesară funcționării serviciului de transport public local, până la aprobarea bugetului municipiului Alba Iulia pe anul 2026 și a cuantumului total aferent acestui an.
Potrivit Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 26/48/07.01.2021 încheiat între Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local și Societatea de Transport Public SA Alba Iulia sumele aferente Compensației se prevăd în bugetul local și se estimează anual de către Entitatea contractantă.
Tot în ședința de joi, 26 martie 2026 a Consiliului Local Alba Iulia urmează să se aprobe un proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Municipiului Alba Iulia la Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2026.
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea contribuţiei Municipiului Alba Iulia la Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pentru anul 2026, în sumă de 1.000.000 de lei.
Suma propusă este una parțială, necesară pentru acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază de gratuitate la legitimaţiile de călătorie individuale.
Cuantumul total al contribuției va fi supus aprobării Consiliului Local după aprobarea bugetului municipiului Alba Iulia pe anul 2026.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
FOTO | Andra Bunea, elevă a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Limba și literatura română
Andra Bunea, elevă a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, calificată la etapa națională a Olimpiadei de Limba și literatura română...
Opt elevi de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia calificați la etapa națională a Olimpiadei de Interpretare instrumentală pentru gimnaziu 2026
Opt elevi de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia calificați la etapa națională a Olimpiadei de Interpretare instrumentală...
Politică Administrație
Opinii Comentarii
