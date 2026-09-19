Accident rutier pe DN 67C-Transalpina: O persoană rănită după coliziunea dintre două motociclete

Un accident rutier a avut loc sâmbătă, în jurul orei 12.40, pe DN 67C-Transalpina. O persoană a fost rănită după coliziunea dintre două motociclete.

Traficul rutier este îngreunat pe DN 67C, în zona Barajului Oașa, din cauza evenimentului rutier în care sunt implicate două motociclete.

Din primele date, o persoană ar fi suferit leziuni corporale.

Polițiștii se deplasează la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier.

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