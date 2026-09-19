Curier Județean

Accident rutier pe DN 67C-Transalpina: O persoană rănită după coliziunea dintre două motociclete

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Accident rutier pe DN 67C-Transalpina: O persoană rănită după coliziunea dintre două motociclete

Un accident rutier a avut loc sâmbătă, în jurul orei 12.40, pe DN 67C-Transalpina. O persoană a fost rănită după coliziunea dintre două motociclete.

Traficul rutier este îngreunat pe DN 67C, în zona Barajului Oașa, din cauza evenimentului rutier în care sunt implicate două motociclete.

Din primele date, o persoană ar fi suferit leziuni corporale.

Polițiștii se deplasează la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Accident în lanț în Alba Iulia: Trei mașini s-au ciocnit în zona Carolina Mall

Ioana Oprean

Publicat

acum 59 de minute

în

19 septembrie 2026

De

Accident în lanț în Alba Iulia: Trei mașini s-au ciocnit în zona Carolina Mall Un accident rutier a avut loc sâmbătă, în jurul orei 14.00, în Alba Iulia. Trei mașini s-au ciocnit în zona Carolina Mall. Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs […]

Citește mai mult

Curier Județean

Scandal într-o familie din Berghin: Bărbat de 50 de ani reținut, după ce și-a bătut partenera la beție

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

19 septembrie 2026

De

Scandal într-o familie din Berghin: Bărbat de 50 de ani reținut, după ce și-a bătut partenera la beție Un bărbat de 50 de ani, din Berghin, a fost reținut de polițiști după ce și-a bătut partenera la beție, din cauza unor neînțelegeri. Potrivit IPJ Alba, la data de 18 septembrie 2026, polițiștii Secției 2 de […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Fasole la ceaun și balmoș, pregătite ca la țară, la Târgul Apulum Agraria de la Ighiu. Romulus Miclea, zis „Romanu”, a încins ceaunele de la primele ore ale dimineții

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

19 septembrie 2026

De

Fasole la ceaun și balmoș, pregătite ca la țară, la Târgul Apulum Agraria de la Ighiu. Romulus Miclea, zis „Romanu”, a încins ceaunele de la primele ore ale dimineții Mirosul îmbietor de fasole cu carne afumată a atras sâmbătă, 19 septembrie 2026, vizitatorii Târgului Apulum Agraria de la Ighiu. Romulus Miclea, zis „Romanu”, a încins […]

Citește mai mult