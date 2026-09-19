FOTO | Tragedia din Apuseni, în care trei persoane au decedat: Cine sunt cei trei bărbați care s-au electrocutat la Sohodol. Doi erau frați și aveau puțin peste 30 de ani, iar unul era fost stomatolog

Tragedia din Apuseni, în care trei persoane au decedat: Cine sunt cei trei bărbați care s-au electrocutat la Sohodol. Doi erau frați și aveau puțin peste 30 de ani, iar unul era fost stomatolog

Tragedia din Apuseni, în care trei persoane au decedat: Cine sunt cei trei bărbați care s-au electrocutat la Sohodol. Doi erau frați și aveau puțin peste 30 de ani, iar unul era fost stomatolog

Moartea tragică a celor trei persoane în satul Valea Verde, din comuna Sohodol, de vineri, 19 septembrie 2026, după ce schela cu care efectuau lucrări de întreținere la o cabană ar fi atins fire de înaltă tensiune a șocat atât comunitatea locală, cât și familiile și apropiații din Zalău.

Marcel și Marinel erau frați și aveau puțin peste 30 de ani, ambii căsătoriți și cu copii, iar cel de-al treilea era un fost stomatolog. Cei trei bărbați, în vârstă de 35, 37 și 54 de ani, din județul Sălaj, în timp ce desfășurau activități de întreținere a pereților exteriori ai unei case de vacanță, s-ar fi electrocutat și ar fi căzut la pământ, fiind în stare de inconștiență.

Din nefericire, bărbații nu au răspuns manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale, fiind declarat decesul acestora.

Mesaje emoționante de condoleanțe au fost postate în mediul online de apropiați, prieteni și familie, în memoria celor plecați prea devreme dintre ei.

,,Sunt momente în viață în care cuvintele par prea puține și prea sărace pentru a putea cuprinde o asemenea durere…

Cu sufletul îndurerat, mă gândesc la vecinii mei, Marcel și Marinel, doi oameni tineri, frumoși plecați dintre noi mult prea devreme, la doar treizeci și ceva de ani.

Doi soți, doi tați, doi fii care mai aveau atât de multe de trăit, de iubit, de construit și de dăruit celor dragi.

O tragedie fulgerătoare, în Valea Verde, în Apuseni, i-a răpit într-o clipă, împreună cu fostul nostru coleg stomatolog domnul Iurie Popa, în vârstă de 54 de ani.

Trei vieți curmate atât de brusc, trei familii care, de acum înainte, vor trebui să învețe să trăiască cu un gol pe care nimeni și nimic nu îl va putea umple.

Pentru noi, Marcel și Marinel nu au fost doar vecini: au fost copiii cu care am copilărit, oamenii pe care i-am văzut crescând, devenind soți, părinți și oameni la casa lor.

Tanti Maria și soțul ei, părinții lor, sunt vecinii noștri, ne desparte un etaj, dar ne leagă ani de amintiri și o viață de aproape.

Astăzi, mă gândesc la mama și tatăl lor, la soțiile lor, la copiii care vor crește cu dorul tatălui, la întreaga familie care trebuie să găsească puterea de a merge mai departe cu această rană atât de adâncă.

Și mă gândesc cu aceeași durere la familia domnului doctor Popa Iurie, care trece printr-o pierdere la fel de cumplită și de greu de înțeles.

Nu există cuvinte care să aline cu adevărat o asemenea suferință. Putem doar să fim aproape, să ne rugăm și să păstrăm în suflet amintirea celor care au plecat fulgerător, mult prea devreme.

Dumnezeu să le așeze sufletele în lumină și să le dea odihnă veșnică.

Iar celor rămași în urmă: părinți, soții, copii, frați și tuturor celor care i-au iubit, să le dea putere, mângâiere și răbdare să poarte această durere.

Uneori, viața ne amintește în cel mai dureros fel cât de fragilă este clipa și cât de prețioși sunt oamenii pe care îi avem lângă noi.

Drum lin spre lumină, Marcel, Marinel și domnule doctor Iurie Popa. Veți rămâne în amintirea celor care v-au cunoscut și v-au iubit.

Sincere condoleanțe familiilor îndoliate. Dumnezeu să-i odihnească în pace și să mângâie sufletele celor rămași!”, au transmis apropiații pe rețelele de socializare.

Foto: Facebook Creștin total

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