VIDEO | Fasole la ceaun și balmoș, pregătite ca la țară, la Târgul Apulum Agraria de la Ighiu. Romulus Miclea, zis „Romanu”, a încins ceaunele de la primele ore ale dimineții

Fasole la ceaun și balmoș, pregătite ca la țară, la Târgul Apulum Agraria de la Ighiu. Romulus Miclea, zis „Romanu”, a încins ceaunele de la primele ore ale dimineții

Mirosul îmbietor de fasole cu carne afumată a atras sâmbătă, 19 septembrie 2026, vizitatorii Târgului Apulum Agraria de la Ighiu. Romulus Miclea, zis „Romanu”, a încins ceaunele încă de la primele ore ale dimineții și a pregătit o porție generoasă de iahnie de fasole, după o rețetă de acasă, iar oamenii au așteptat cu nerăbdare momentul degustării.

Romulus Miclea, din Bucerdea Vinoasă, este prezent și anul acesta la eveniment alături de reprezentanții Asociației Crescătorilor de Animale și a pus la ceaun un preparat care amintește de mesele tradiționale pregătite în gospodăriile din Alba.

Pentru iahnia de fasole, Romanu a folosit aproximativ 10 kilograme de fasole, dar și în jur de 25 de kilograme de carne, alături de zarzavat și carne afumată.

Preparatul a stat la foc să fiarbă aproximativ o oră și jumătate, timp în care vizitatorii au dat târcoale ceaunului. Romulus Miclea spune că preparatul este făcut după o rețetă proprie, învățată acasă.

Nu doar fasolea la ceaun a făcut senzații la Târgul Apulum Agraria. Cunoscutul bucătar din Alba a pregătit și un alt preparat specific zonei – balmoșul.

La fel ca și în anii trecuți, fasolea cu carne afumată și balmoșul au fost devorate de cei prezenți la Ighiu, unii special veniți pentru gustul mâncării pregătite „ca acasă”, la foc domol, în ceaun.

Târgul Apulum Agraria de la Ighiu reunește producători, crescători de animale și iubitori ai tradițiilor locale, iar preparatele gătite la ceaun au devenit una dintre atracțiile evenimentului.

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