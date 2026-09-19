Florin Roman în cărți pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne în Cabinetul Mureșan. Cine ar mai putea face parte din viitorul Executiv

Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, se află în cărți pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne în Cabinetul Mureșan. Viitorul Executiv pe care Siegfried Mureșan încearcă să îl ducă în Parlament ar putea fi mai degrabă un „Guvern Bolojan 2” decât un Executiv construit de la zero, după ce PNL, USR și UDMR au deja miniștri aflați în funcție, iar o parte dintre aceștia ar putea fi păstrați, scrie stiripesurse.ro.

Adevărata negociere se anunță pentru ministerele rămase fără titulari după ieșirea PSD de la guvernare. Pentru fiecare portofoliu există însă două sau trei variante care intră în calculele politice, potrivit unor surse politice.

Siegfried Mureșan pornește în tentativa de formare a Guvernului cu sprijinul declarat al PNL, USR și UDMR. Cele trei formațiuni au împreună 169 de parlamentari, în condițiile în care pentru învestire sunt necesare 233 de voturi. Premierul desemnat a anunțat vineri că, într-o primă etapă, cele trei partide lucrează la programul de guvernare, urmând apoi discuțiile cu grupurile parlamentare, inclusiv cu PSD și minoritățile.

Mureșan nu a prezentat până acum o listă de miniștri și nici nu a anunțat oficial începerea negocierilor pe portofolii. Configurația politică și sursele din partide permit însă conturarea unui prim bazin de nume.

În această variantă, noul Executiv ar putea avea o continuitate puternică față de Cabinetul Bolojan. PSD a plecat din Guvern în aprilie, lăsând vacante șase ministere: Transporturi, Agricultură, Energie, Muncă, Justiție și Sănătate. Interimatele au fost împărțite între Radu Miruță, Tánczos Barna, Ilie Bolojan, Dragoș Pîslaru, Cătălin Predoiu și Cseke Attila.

MAI: Abrudean sau Florin Roman, în locul lui Predoiu

Una dintre schimbările importante s-ar putea produce chiar la Ministerul Afacerilor Interne. Deși Cătălin Predoiu conduce în prezent portofoliul, poziționarea sa în conflictul intern din PNL îl îndepărtează de formula politică Bolojan-Mureșan. Predoiu a demisionat în iunie din funcția de prim-vicepreședinte al PNL după ce îl susținuse pe Adrian Veștea, în dezacord cu tabăra lui Ilie Bolojan.

În această situație, două variante politice vehicule sunt Mircea Abrudean și Florin Roman. Ambii au fost incluși de Bolojan în echipa cu care acesta a candidat la conducerea PNL în iunie. Abrudean are experiență administrativă, inclusiv ca prefect, șef al Cancelariei și secretar general al Guvernului, în timp ce Roman a activat în zona administrației publice și a avut responsabilități politice în PNL pe administrație, ordine publică și siguranța cetățeanului.

Apărarea: continuitate cu Radu Miruță

La Ministerul Apărării, prima variantă rămâne Radu Miruță. USR l-a mutat de la Economie la Apărare în decembrie 2025, partidul motivând atunci alegerea inclusiv prin implicarea sa în programul SAFE și legătura dintre industria de apărare și MApN.

O alternativă din interiorul USR este Bogdan Rodeanu, vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților.

Transporturi: Horațiu Cosma, Cătălin Drulă sau Miruță

Ministerul Transporturilor este unul dintre portofoliile fostului PSD unde USR ar putea cere titularizarea unui om propriu. Radu Miruță asigură interimatul, iar Horațiu Cosma, secretar de stat, este deja unul dintre oamenii USR care gestionează efectiv ministerul.

În calcule poate reapărea și Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor, în cazul în care USR ar opta pentru un nume politic cu experiență directă în portofoliu. O altă variantă ar fi chiar păstrarea lui Miruță la Transporturi și mutarea unui alt reprezentant USR la Apărare.

Finanțe: Nazare, cu Horga sau Tánczos variante de rezervă

La Ministerul Finanțelor, varianta cu cea mai mare continuitate este actualul titular, Alexandru Nazare. O alternativă din PNL este Gabriela Horga, senator cu profil pe buget-finanțe și membră a echipei politice construite de Bolojan în iunie.

Dacă împărțirea politică a portofoliilor s-ar modifica, și Tánczos Barna are precedentul unui mandat la Finanțe și ar putea constitui varianta UDMR.

Justiție: Stelian Ion, Oana Murariu sau Simona Spătaru

Într-o formulă PNL-USR-UDMR, Ministerul Justiției este unul dintre portofoliile pe care USR are suficiente nume pentru a-l revendica.

Prima variantă este fostul ministru Stelian Ion, urmat de deputata Oana Murariu și Alexandru-Paul Dimitriu. Toți trei au fost implicați în actualele inițiative legislative ale USR privind reorganizarea și modificarea legislației din Justiție. Dimitriu a fost cel mai vocal USR-ist pe probleme de justiție în ultima perioadă.

Agricultura: Tánczos are avantajul interimatului

La Agricultură, Tánczos Barna pleacă cu avantajul faptului că se află deja la conducerea ministerului. A preluat interimatul după demisia lui Florin Barbu și gestionează ministerul inclusiv în actuala perioadă de tensiuni din sectorul zootehnic.

O variantă UDMR din interiorul ministerului este secretarul de stat Zoltán Mihály, cu care Tánczos a lucrat direct după preluarea portofoliului. Dacă Agricultura ar reveni USR, unul dintre numele cu profil direct în domeniu este George Cățean, fermier și fost secretar de stat.

Energie: Cristina Prună, Burduja sau Antal Lóránt

Energia este probabil unul dintre ministerele pentru care există cele mai multe variante.

USR o are pe Cristina Prună, vicepreședinta Comisiei pentru industrii și servicii și coordonatoare a politicilor USR pe energie.

PNL îl poate readuce pe Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei și, în prezent, consilier onorific al lui Ilie Bolojan. Burduja s-a poziționat public împotriva revenirii PNL într-o coaliție cu PSD.

UDMR îl are, la rândul său, pe senatorul Antal Lóránt, unul dintre politicienii Uniunii specializați pe energie.

Sănătate: Wiener, Vass Levente sau Cseke

La Ministerul Sănătății, USR îl poate propune pe medicul Adrian Wiener, unul dintre principalii reprezentanți ai partidului pe politicile sanitare.

UDMR are însă două variante puternice: Cseke Attila, care conduce deja ministerul interimar și a mai fost ministru al Sănătății, și deputatul Vass Levente, medic primar și specialist în sănătate publică și management sanitar.

Fondurile Europene: Pîslaru sau Ghinea

La Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, continuitatea ar însemna păstrarea lui Dragoș Pîslaru. Acesta conduce ministerul și, din aprilie, asigură simultan interimatul la Muncă. Pîslaru și-a afirmat public loialitatea față de Ilie Bolojan, spunând în mai că o eventuală participare a sa într-un alt guvern ar fi decisă în urma unei discuții cu acesta.

Dacă ministerul ar fi preluat de USR, alternativa evidentă este Cristian Ghinea, fost ministru al Fondurilor Europene și unul dintre oamenii partidului asociați direct cu construcția inițială a PNRR.

Educație: Dimian, Pălărie sau Pirtea

Actualul ministru Mihai Dimian are un avantaj important la Educație: nu a fost moștenit de Bolojan de la o formulă politică anterioară, ci a fost chiar propunerea făcută de acesta și validată de PNL în martie 2026.

USR îl are pe senatorul Ștefan Pălărie, foarte activ pe politicile educaționale și care chiar în această săptămână a cerut o comisie parlamentară de anchetă în legătură cu rezultatele PISA.

Din PNL poate intra în calcul și rectorul și deputatul Marilen Pirtea, dacă liberalii ar dori un ministru cu apartenență politică explicită.

Externe: Oana Țoiu sau Dan Barna

La Ministerul Afacerilor Externe, cea mai simplă soluție este menținerea Oanei Țoiu, care conduce ministerul și continuă să reprezinte România în reuniunile externe inclusiv în luna septembrie.

Alternativa politică a USR ar putea fi europarlamentarul Dan Barna, membru al Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului European, al delegației pentru relațiile cu SUA și vicepreședinte al delegației UE-Republica Moldova. Barna ar putea fi însă reticent la a renunța la mandatul de europarlamentar.

Mediu: Diana Buzoianu rămâne prima variantă

Și la Ministerul Mediului continuitatea este scenariul cel mai simplu, prin păstrarea Dianei Buzoianu, actualul titular.

Dacă portofoliul ar fi negociat de PNL, o variantă este fostul ministru Mircea Fechet. UDMR îl poate propune pe Tánczos Barna, care a mai condus Ministerul Mediului.

Muncă: Pîslaru, Violeta Alexandru sau Seidler

La Ministerul Muncii, Dragoș Pîslaru are avantajul interimatului și pe cel al experienței anterioare ca ministru plin al Muncii. El lucrează deja la dosare importante precum salarizarea sectorului public.

USR poate veni cu fosta ministră a Muncii Violeta Alexandru, în prezent senator al partidului, sau cu Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al USR și unul dintre parlamentarii care au lucrat constant pe legislația muncii. Violeta Alexandru figurează în prezent în grupul senatorial USR.

Economie: Darău, Miruță sau Burduja

La Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, prima variantă este actualul ministru Irineu Darău, validat de USR și instalat în funcție în decembrie 2025.

Un alt nume este Radu Miruță, care a condus ministerul înainte de mutarea sa la Apărare și ar putea reveni dacă distribuția portofoliilor s-ar schimba.

Pentru PNL, Sebastian Burduja, fost ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării și fost ministru al Energiei, are un profil compatibil cu partea de digitalizare și economie.

Dezvoltare: Cseke, Ioan Popa sau Abrudean

La Ministerul Dezvoltării, Cseke Attila este unul dintre titularii pentru care continuitatea este ușor de justificat: conduce deja portofoliul și are experiență îndelungată în administrația publică.

Dacă ministerul ar reveni PNL, în calcule pot intra Ioan Popa, primarul Reșiței, și Mircea Abrudean. Ambii au fost selectați de Bolojan în echipa politică prezentată la congresul PNL din iunie.

Cultură: Demeter, Muraru sau Bulai

La Ministerul Culturii, UDMR îl are pe actualul ministru András István Demeter, care continuă să exercite funcția și în septembrie.

PNL poate veni cu deputatul Alexandru Muraru, istoric, președinte al PNL Iași și unul dintre vicepreședinții propuși în echipa Bolojan.

Din partea USR, varianta ar fi Iulian Bulai, fost președinte al Comisiei pentru cultură din Camera Deputaților.

Un Cabinet cu multă continuitate și câteva schimbări-cheie

Privită în ansamblu, formula posibilă arată de ce un eventual Cabinet Mureșan poate fi descris drept un „Bolojan 2”. Nazare la Finanțe, Miruță la Apărare, Pîslaru la Fonduri Europene, Dimian la Educație, Oana Țoiu la Externe, Diana Buzoianu la Mediu, Irineu Darău la Economie, Cseke Attila la Dezvoltare și Demeter la Cultură formează deja un nucleu PNL-USR-UDMR care poate fi transferat aproape integral într-un guvern cu puteri depline.

Negocierea adevărată privește fostele ministere PSD și situația MAI. Acolo trebuie găsiți titulari pentru Transporturi, Agricultură, Energie, Muncă, Justiție și Sănătate, iar liberalii trebuie să decidă dacă actualul ministru de Interne, Cătălin Predoiu, mai poate face parte dintr-o formulă construită politic în jurul lui Ilie Bolojan și Siegfried Mureșan.

Rămâne însă problema voturilor. Mureșan a declarat că cele trei partide pornesc de la 169 de parlamentari și că va discuta cu minoritățile și cu PSD pentru a ajunge la cele 233 de voturi necesare învestirii. În acest context, nu doar numele miniștrilor, ci și distribuția portofoliilor poate fi influențată în zilele următoare de negocierile pentru majoritatea parlamentară.

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