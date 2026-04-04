Supărați că Direcția Silvică are sediul la Alba, hunedorenii au făcut plângere împotriva hotărârii de Guvern: „Nu ne lăsăm”

Supărați că Direcția Silvică are sediul la Alba, hunedorenii au făcut plângere împotriva hotărârii de Guvern

Consiliul Judeţean (CJ) Hunedoara a început demersurile oficiale prin care contestă Hotărârea de Guvern 123/2026 referitoare la reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor (RNP) – Romsilva, apreciind că trecerea Direcţiei Silvice Hunedoara în subordinea unei noi structuri, cu sediul în judeţul Alba, este nejustificată.

Anunţul a fost făcut de preşedintele CJ Hunedoara, Laurenţiu Nistor, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean, acesta menţionând că argumentele de reorganizare a Direcţiei Silvice Hunedoara şi trecerea ei în subordinea unei structuri similare din judeţul Alba sunt contrazise de indicatorii tehnico-economici realizaţi de cele două entităţi.

„Din cele 18 criterii stabilite de RNP, în 17 situaţii suntem net superiori celor din judeţul Alba. (…) Dacă judeţul Alba era superior în indicatorii pe care i-a stabilit RNP, nu comentam nimic. (…) Aşa cum v-am anunţat, nu ne lăsăm, fiindcă am făcut plângere prealabilă împotriva hotărârii de guvern”, a declarat Nistor.

Printre argumentele prezentate în faţa consilierilor judeţeni se numără suprafaţa de pădure din Hunedoara – 317.000 hectare, faţă de 207.700 hectare în Alba, profitul realizat de către DS Hunedoara în anul 2025, care a reprezentat 110% din indicatorul impus de RNP, comparativ cu 74% în Alba, procentul pădurilor din zone de protecţie (72% în Hunedoara, faţă de 63% în Alba), 11 ocoale silvice în Hunedoara, faţă de 7 ocoale în Alba.

În opinia preşedintelui CJ Hunedoara, cifrele arată că decizia de reorganizare a direcţiilor silvice din Hunedoara şi Alba ar fi una politică, fără să ţină cont de realitatea din teren.

În aceste condiţii, CJ Hunedoara a depus, săptămâna trecută, în data de 26 martie, o plângere prealabilă la Secretariatul General al Guvernului, prin care solicită anularea în totalitate a Hotărârii de Guvern nr. 123/2026, actul normativ care prevede reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, apreciind că hotărârea este „nelegală”.

Preşedintele CJ Hunedoara a susţinut că nu ar fi avut obiecţii dacă reorganizarea direcţiilor silvice s-ar fi realizat după modelul regiunilor de dezvoltare. „Încă o dată, regret din suflet că nu s-a ţinut cont ca reorganizarea să se facă pe cele opt regiuni de dezvoltare. Erau opt direcţii silvice, nu mai putea comenta. (…) Atunci reduceai de la 41 de direcţii silvice la opt şi lua nota 10 doamna ministru şi o felicitam”, a adăugat Nistor.

