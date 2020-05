Student Sport Alba Iulia a promovat în Liga a 2-a | “Stop joc” și în fotbalul feminin

Federația Română de Fotbal a decis să înghețe pe lângă Liga a 3-a și competițiile de futsal și fotbal feminin, iar în consecință ACS Student Sport Alba Iulia a fost declarată câștigătoarea Seriei a 3-a din Liga a 3-a și va promova în eșalonul secund.

Formația de senioare din Cetatea Marii Uniri a fost înființată în vara anului trecut și în momentul întreruperii stagiunii, la mijlocul campionatului, era pe prima poziție, cu maximum de puncte, după trei victorii din tot atâtea jocuri (adversare fiind Colțea Brașov, Măgura Cisnădie și Atletic Olimpia Gherla).

Cu un singur meci oficial disputat în 2020, în Cupa României, acasă cu prim-divizionara Piroș Security Arad (înfrângere, scor 1-9), în optimile de finală ale Cupei României, elevele antrenorului Cătălin Costea au fost obligate să suporte întreruperea stagiunii, din cauza pandemiei de coronavirus. Așadar, până la toamnă nu se va mai disputa nicio întâlnire pe Stadionul “Cetate” din Alba Iulia, după stoparea definitivă a campionatelor de fotbal feminin și cel din Liga a 3-a.

“A fost o decizie grea, dar înțeleaptă. Președintele Federației Române de Fotbal a avut toată deschiderea, ne-am întâlnit de trei ori, prin videoconferință, pentru a rezolva această problemă. Tema principală a fost cum terminăm competiția, cum ajungem la o finalitate fără a nedreptăți pe cineva și s-a hotărât să găsim un numitor comun și să punem mai presus interesul general și nu cel personal. Sincer, eu am optat pentru înghețarea campionatului deoarece era un risc mult prea mare ce trebuia asumat și nu puteam să expunem fetele sau să ne jucăm cu sănătatea lor. Pe acesta cale țin să le mulțumesc din suflet că au ajutat și au pus umărul la această performanță, după un sezon greu. Terminăm neînvinși și promovăm cu maximum de puncte posibile, iar în 15 mai am împlinit doi ani de când avem echipa de fete în cadrul clubului Student Sport Alba Iulia”, a declarat Cătălin Costea, inițiatorul acestui proiect.

*Colaborare cu Hermannstadt

Din sezonul ce urmează, ediția 2020/ 2021 se vor face modificări majore în cadrul clubului deoarece participarea în Liga a 2-a presupune un efort financiar mult mai consistent, iar lotul trebuie să fie unul superior valoric. Astfel, după discuții cu jucătoarele, s-a decis o fuzionare cu Măgura Cisnădie, în ideea unei colaborări cu Hermannstadt, formația din Liga 1, ce este obligată să activeze și la nivel de fotbal feminin în stagiunea viitoare.

În consecință prima echipă plus o grupă de Under 15 vor evolua la Cisnădie, senioarele având obiectiv promovarea pe prima scenă. La Alba Iulia va juca echipa secundă, compusă din jucătoare tinere, de perspectivă, păstrându-se și grupa de Under 15. Un motiv întemeiat în luarea acestei decizii a fost acela că în efectivul Student Sport Alba Iulia sunt 5 jucătoare originare din Sibiu, ce au făcut naveta timp de un an. “Din sezonul următor suntem obligați practic să avem 3 echipe înscrise (senioare, junioare Under 15, junioare Under 13) și nu făceam față financiar, dar nici ca număr de jucătoare. Din dorința de a progresa și a ajunge cât mai sus acceptăm acest sacrificiu și mergem spre Sibiu, spun eu spre performanță, pentru că nu în ultimul rând vom sprijini clubul de Liga 1 Hermannstadt cu o grupă de fete în noul campionat. Așadar se anunță multe provocări”, a mai adăugat Cătălin Costea.

Lotul Student Sport Alba Iulia: *portari: Geanina Drăgan, Nicoleta Adam;

*fundași: Georgiana Neghiu, Iulia Nuțiu, Reghina Drăgoi, Cristina Drâmbărean, Roxana Bocăniciu, Ariana Iosa, Georgiana Istrate, Marinele Tîrsînă;

*mijlocași: Maria Constantinescu (căpitanul echipei), Denisa Banciu, Antonia Ciulea (transferată la Arad), Diana Stănescu, Alexandra Pârvu, Cristina Macarie;

*atacanți: Andreea Olariu, Andreea Ilie, Raluca Modol, Denisa Chirilă, Mădălina Mârza;

*staff: Nicolae Negru – director sportiv, Cătălin Costea – antrenor principal, Georgiana Neghiu – antrenor secund, Călin Bunaci și Lucian Ionaș – delegați.