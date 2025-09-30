Streetball Fest, eveniment dedicat baschetului, la Aiud și în 2025 | Ediția a doua, în perioada 11-12 octombrie
Streetball Fest, eveniment dedicat baschetului, la Aiud și în 2025 | Ediția a doua, în perioada 11-12 octombrie
Streetbal Fest, eveniment dedicat baschetului, se va desfășura la Aiud și în acest an. După succesul primei ediții, ACS Flash Basketball Zone Aiud, în parteneriat cu Primăria Municipiului Aiud, organizează în perioada 11-12 octombrie 2025 o nouă ediție a evenimentului sportiv Streetball Fest, dedicat promovării baschetului și mișcării în comunitate.
Citește și: LPS Alba Iulia, locul 5 la Campionatele Naționale de baschet 3×3
Evenimentul se va desfășura la Baza sportivă din Aiud și își propune să aducă împreună sportivii, tinerii și întreaga comunitate în jurul unui scop comun: dezvoltarea baschetului și integrarea copiilor și adolescenților în activități sportive.
„Streetball Fest nu este doar o competiție sportivă, ci și o ocazie de a aduce comunitatea aiudeană mai aproape de sport și de valorile pe care acesta le promovează, prietenie, fair-play și spirit de echipă”, au transmis organizatorii.
Programul evenimentului: *sâmbătă, 11 octombrie, ora 10.00: meci 5×5 (10-12 ani); ora 11.00: meci 5×5 (7-9 ani); ora 13.00: start 3×3 (Under 14); activități, coșuri de baschet și materiale pentru toți cei prezenți; *duminică, 12 octombrie, ora 1.00: meciuri 3×3 la Under 18 și Open (+19 ani); ativități, coșuri de baschet și materiale pentru toți cei prezenți.
Participanții vor avea parte și de o zonă de activități sportive cu surprize pentru toate vârstele: coșuri de baschet, activități coordonate de proiectul Liceului cu Program Sportiv Alba – „Start la Mișcare”, Direcția Județeană pentru Sport Alba și Centrul de Arte Marțiale Alin Moldovan. Pentru înscrieri, echipele trebuie să fie formate din 3/4 jucători, întocmindu-se liste cu nume propriu, categoria de vârstă și mărimea tricourilor.
