ȘTRANDURILE și PISCINELE din județul Alba 2026: Unde să te relaxezi și să te răcorești vara aceasta. Program, tarife și facilități

Odată cu creșterea temperaturii a început redeschiderea a tot mai multe ștranduri și piscine din județul Alba, în vara 2026.

Cel mai bun motiv pentru o escapadă la piscină sunt temperaturile care se apropie sau uneori depășesc 30°C. Atunci când se anunţă arşiţă în toată ţara, piscinele sunt singurele locuri pline de oameni și ne fac să trecem mai ușor zilele călduroase.

Astoria Pool Park

Astoria Pool Park este situat pe DN1, comuna Sântimbru și a devenit încă de la început un punct de atracție atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari.

Sub mottoul „Fun happens under the sun”, Astoria Pool Park este un punct de atracție atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Centrul dispune de o piscină cu apă încălzită, un jacuzzi exterior și paturi de hidromasaj.

Clienții se pot răcori la „Water Bar”, care oferă un meniu variat de băuturi, inclusiv frozen drinks, pregătite după rețetele proprii ale locației. Complexul are inclusă o zonă pentru servirea mesei, unde se poate opta atât pentru gustări și salate, cât și pentru pizza.

Program: zilnic, între orele 10.00 și 20.00

Tarife:

Luni – Vineri: 50 lei/persoană Weekend & sărbători legale: 70 lei/persoană Copiii sub 5 ani: GRATUIT

HAPPY HOUR Luni – Joi, după ora 16:00 35 lei/persoană

Tarifele includ accesul la piscină și șezlongul, în limita locurilor disponibile. Pentru turiștii cazați la Hotel Astoria, accesul este gratuit.

Program:

– Luni – vineri: 10:00 – 20:00

Notă: Programul poate suferi modificări în funcție de evenimentele organizate.

Ștrandul Municipal Aiud

Situat pe strada Băilor nr. 2, ştrandul din Aiud este o altă opțiune demnă de luat în considerare în cazul în care te prinde vara acasă!

Ştrandul deţine un bazin pentru adulţi, cu o adâncime de 2,5 m şi o lungime de 35 m, precum şi un bazin cu apă încălzită pentru copii.

Pentru cei care doresc, locația oferă în incintă un bar şi o terasă pentru servirea mesei, la prețuri accesibile.

Tarife:

Luni – vineri: Până la 14 ani: 30 lei ; Peste 14 ani: 35 lei

Sâmbătă- Duminică: Până la 14 ani: 35 lei; Peste 14 ani: 40 lei

Pentru copiii sub 1 an intrarea este gratuită

Program:

Luni – duminică: 08.00 – 20.00.

Ștrandul de la Zlatna

Ștrandul de la Zlatna este o recomandare potrivită pentru toți cei din împrejurimi.

Situat la iesirea din Zlatna spre Abrud pe partea stângă, lângă Stadionul „Minaur”, din cadrul Complezului „Zlatna Sport Center”, ştrandul are două bazine, unul pentru adulţi şi unul pentru copii.

Vă puteți bucura aici de plaje amenajate din iarbă, nisip, grilaje din lemn semisintetic de exterior precum şi zone de plajă cu pavele pentru şezlonguri.

Tarife:

Adulți: 35 lei/zi

Copii (4-14 ani) / persoane cu dizabilități: 25 lei/zi

Copii (0-3 ani): GRATUIT

Abonamente: Pentru minimum 10 intrări se acordă o reducere de 25% față de valoarea totală a biletelor

Program:

Luni – Duminică: 10.00 – 19.00

Bazinele de la Complex Turistic Salonti Draşov

Complexul Turistic Draşov, este situat la circa 35 km. de Alba Iulia, foarte aproape de limita cu judeţul Sibiu şi se poate ajunge atât pe traseul Alba Ilia – Sebeş (A1) – Cunţa – Draşov, cât şi pe traseul Alba Iulia – Drâmbar – Ciugud – Vingard – Draşov.

Complex Turistic Salonti Draşov are amenajate trei piscine, două dintre ele cu apă sărată (fosfato – ioduroasă), benefică pentru afecţiuni ale aparatului locomotor (reumatismale degenerative, abarticulare, post-traumatice) şi pentru afecţiuni ginecologice, gastrointestinale şi hepato-biliare (după cum am citit pe indicatoarele aflate la intrarea în ştrand), iar una cu apă dulce.

În fapt, vorbim despre un bazin cu apă dulce cu dimensiuni de 20/10 metri şi o adâncime de 1.80m.

Un bazin cu apă sărată cu dimensiuni de 20/10 metri şi o adâncime între 1,20 şi 1,80 metri

Plus o piscină pentru copii cu apă sărată, cu dimensiunea de 14/7 metri şi o adâncime între 0.80 şi 1.20 metri.

Acest bazin are şi o ciupercă şi 2 tobogane cu aterizare în apă… foarte apreciate de copii.

Complexul deţine, lângă piscina pentru copii şi un loc de joacă destinat celor mici, în care se găsesc tobogane, leagăne şi un castel gonflabil.

Program: Zilnic, între 09:00 – 20:00

Tarife de acces: Adulți: 50 lei Copii 7-14 ani: 30 lei Copiii sub 7 ani: Intrare GRATUITĂ

Rezervări și informații: 0757 467 764

Bazinul Olimpic Alba Iulia

Program

Luni − Vineri: 07.00 – 11.00 / 17.00 – 19.00

Sâmbătă: 07.00 – 21.00

Duminică: 07:00 – 21:00

Tarife:

TARIFE INTRARE BAZIN

-copii, elevi, studenți la zi – 20 lei/2 ore

-adulți – 30 lei/2 ore

TARIFE INTRARE BAZIN + SAUNĂ

-Copii, elevi, studenți la zi – 30 lei/2 ore si 15 minute

-Adulți – 45 lei/2 ore si 15 minute

Hotel Allegria

Program

Luni – Duminică: 09:00 – 19:00

Tarife adulți: Luni – Vineri: 110 lei/persoană Sâmbătă – Duminică: 140 lei/persoană

Tarife copii (2 – 5 ani): Luni – Vineri: 50 lei/copil Sâmbătă – Duminică: 70 lei/copil

Copiii cu vârsta sub 2 ani au acces gratuit!

Inclus: 1 șezlong, 1 prosop Prânz tip bufet suedez (13:00-16:00)

Pensiunea Drumul Dragostei

Program

Deschis în fiecare zi:

Luni – Vineri: 10:00 – 20:00, 45 lei

Sâmbătă – Duminică: 09:00 – 20:00, 60 lei

În incinta piscinei găsiți și un bar cu o terasă umbrită, unde puteți să serviți băuturi răcoritoare atât alcoolice cât și nealcoolice, înghețată, chipsuri și chiar mâncare gătită.

Piscina ”Hydro” din Blaj

Într-o locație recent renovată, cei care aleg să se relaxeze aici pot servi și masa în restaurantul amplasat în apropierea piscinei. De asemenea, ”Hydro” dispune și de o terasă cochetă, în apropiere.

Piscina are adâncimea cuprinsă între 1,20 și 1,80 metri, dar are amenajată și o mini-piscină pentru copii.

Program

Luni – Vineri: 08.30 – 23.00

Sâmbătă: 09.00 – 01.00

Duminică: 10.00 – 23.00

Tarife

Luni – Vineri: 30 de lei.

Sâmbătă- duminică: 50 de lei.

Copiii până la 3 ani au accesul gratuit

Baza de Agrement Blaj

Baza de Agrement a municipiului Blaj, situată în Parcul Avram Iancu, se întinde pe o suprafaţă de 10.000 de metri pătraţi şi dispune de un ştrand pentru adulţi, trei bazine pentru copii, un gazon generos pentru plajă, vestiare, duşuri, wifi, terenuri de sport (unul de tenis pe zgură, altul sintetic pentru fotbal şi baschet), spaţii de joacă şi alimentaţie publică.

Terenurile de sport, spaţiile de joacă, gazonul generos pe care se poate face plajă, spaţiile de alimentaţie publică, internetul gratuit în sistem Wi-Fi şi instalaţia de sonorizare fac din baza de agrement o destinaţie râvnită de blăjeni şi nu numai.

Tarife:

– 30 lei adulți (indiferent de numărul intrărilor și ieșirilor în/din baza de agrement în ziua respectivă)

– 15 lei pentru copiii sub 14 ani (indiferent de numărul intrărilor și ieșirilor în/din baza de agrement în ziua respectivă)

Prețul pentru închirierea unui șezlong este de 10 lei.

Program:

Marți- duminică: 09:00- 20:30

Lunea, baza este închisă pentru lucrări de întreținere.

Piscina de la Vila Steaua Nordului – Alba Iulia

Vila Steaua Nordului situată în Alba Iulia, în apropiere de Bazinul Olimpic, oferă o piscină interioară cu saună, un lounge de relaxare și o piscină exterioară cu terasă și grădină.

Accesul la internet Wi-Fi este gratuit.

Cei care aleg să se relaxeze în această locaţie pot servi şi masa. Restaurantul vilei serveşte preparate regionale tradiţionale, precum şi mâncăruri internaţionale.

Tarife:

Luni – Vineri: 40 de lei

Sâmbătă-Duminică: 50 lei

Copiii cu vârsta până la 5 ani beneficiază de gratuitate.

Program:

Luni – duminică: 09.00 – 19.00

Complexul cu piscine din Bucerdea Grânoasă, ”La Jockson”

Ştrandul „La Jockson” este amplasat pe strada Ion Maiorescu nr. 2, în Bucerdea Grânoasă.

Ștrandul este o recomandare accesibilă pentru cei care doresc să își să se relaxeze sau să aducă un strop de răcoare şi relaxare în zilele toride de vară.

Complexul are două piscine, teren de tenis, loc de joacă pentru copii, teren de volei şi bar.

Program:

Luni-Duminică: 10:30- 20:00

Tarife acces:

Luni – Vineri

* Adulți: 20 lei * Copii sub 14 ani: 15 lei * Copii sub 5 ani: GRATUIT * Persoane cu dizabilități: GRATUIT

Sâmbătă – Duminică

* Adulți: 30 lei * Copii sub 14 ani: 20 lei * Copii sub 5 ani: GRATUIT * Persoane cu dizabilități: GRATUIT

Piscina pentru copii este încălzită până la 31°C, pentru confortul celor mici.

La Mesteceni Country Club, Răhău

Program

Luni – Duminică: 09:00 – 21:00

Tarife

Luni-Vineri: 50 de lei

Sâmbătă-Duminică: 60 lei

Tarife copii: • Până la 12 ani: jumătate de preț

• Sub 5 ani: gratuit

În preț sunt incluse: șezlong, prosop, limonadă

De asemenea, pe lângă relaxarea la piscină, sunt disponibile şi facilităţi de tenis de masă.

Complexul de Agrement ”Bellavi”, în Ocna Mureş

Complexul de Agrement ”Bellavi” se află la ieşirea din Ocna Mureş spre Noşlac, cam la 6 kilometri de centrul oraşului, după Uioara de Sus.

Complexul cuprinde un lac ce se întinde pe 3 hectare, pentru iubitorii de pescuit, două piscine, una de 26×11 m şi alta de 8x4m, şi două terase.

Vă puteți bucura aici de restaurant și căbănuțe, dacă doriți să msămâneți peste noapte.

Doritorii găsesc aici un meniu ofertant la prețuri decente, bere, răcoritoare, preparare la grill și grătare.

Tarife

45 lei adulți

35 lei copii

Program

Luni – Duminică: 10.00 – 20.00

Complexul ”Paradisul Transilvaniei” din Blaj

”Paradisul Transilvaniei” din Blaj, situat pe strada Horea din Blaj, nr. 43, dispune de o piscină elegantă, jacuzzi, un bazin pentru copii, un bar amenajat la marginea piscinei, dar şi un restaurant, unde se poate servi masa.

Piscina se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 250 mp, iar adâncimea este cuprinsă între 1 şi 1,60 metri.

Locaţia le stă la dispoziţie şi celor cu chef de distracţie, aici fiind organizate diverse petreceri, atât publice cât şi private.

Program

Luni – Duminică: 10:00 – 22:00

Tarife Luni – Vineri

-Adulți: 50 lei

-Copii 0–2 ani: Gratuit

-Copii 2–7 ani: 30 lei

Tarife Sâmbăta & Zile libere/sărbători legale

Adulți: 80 lei

Copii 0–2 ani: Gratuit

Copii 2–7 ani: 70 lei

Tarife Duminică

Adulți: 100 lei

Copii 0–2 ani: Gratuit

Copii 2–7 ani: 70 lei

De asemenea, toți elevii care au obținut media 10 la Bacalaureat primesc acces GRATUIT la piscină de luni până vineri.

Pe lângă relaxarea și distracția în piscina exterioară, la Paradisul Transilvaniei te poți relaxa și în zona de wellness & spa.

Băile Sărate din Ocna Mureș

Baza de tratament are o suprafață totală de 6.400 de metri pătrați și cuprinde facilități precum: bazine interioare și exterioare cu apă sărată și dulce, zonă de fitness, restaurant, sală de tratament cu nămol, spații pentru proceduri de fizioterapie, recuperare medicală cu un vârf de până la 700 de proceduri pe zi, vara. Complexul dispune de 7 piscine. Cu apă dulce sau sărată, bazin olimpic sau bazin pentru copii.

Complexul beneficiază de mai multe cabinete medicale și de vestiare pentru medici și asistente. La bazinul mic de saramură, salinitatea va fi aproape de saturație și o temperatură mai mare, iar pentru cei care vor veni la tratament există și cameră cu băi galvanice, împachetări cu parafină și cu nămol.

Atracția principală sunt cele două bazine mari, unul cu apă dulce, unul cu apă sărată și o temperatură a apei între 28 și 30 de grade. Bazinele sunt impresionante, cel cu apă dulce având o suprafață de 25 pe 25 de metri, iar cel cu apă sărată de 15 pe 25 de metri.

Tarife:

Luni – Vineri

70 lei adulți – zi întreagă

50 lei adulți – program redus, de maxim 4 ore*

40 lei copii 7-14 ani – zi întreagă

30 lei copii – program redus, de maxim 4 ore

Copiii sub 7 ani – INTRARE GRATUITĂ

Sâmbătă – Duminică și sărbători legale

80 lei adulți – zi întreagă

50 lei adulți – program redus, de maxim 4 ore*

40 lei copii 7-14 ani – zi întreagă

30 lei copii – program redus, de maxim 4 ore

Copiii sub 7 ani – INTRARE GRATUITĂ

*Depășirea celor 4 ore se taxează suplimentar astfel: 5 lei pentru primele 20 de minute, după care câte 10 lei pentru fiecare 30 de minute.

Program:

Luni: 12.00 – 21.00

Marți- Duminică: 9.00 – 21.00

Complex Turistic- Elegant Sebeș

Tot ”departe” de agitația din oraș vă puteți răcori pe timpul verii la piscina cu hidromasaj de la Complex Turistic Elegant, situată pe drumul Dăii, Sebeș.

Program

Luni- duminică: 09.00- 20.00

Tarife

Luni- vineri:

– 40 lei ADULȚI

– 30 lei COPIII sub 14 ani

Sâmbătă- duminică:

– 50 lei ADULȚI;

– 30 lei COPIII sub 14 ani

Ștrand Baia de Arieș

Ștrandul Baia de Arieș este cel mai modern complex de piscine din Apuseni, fiind vizitat anual inclusiv de turiști din alte județe.

Ștrandul are o capacitate de 300 de persoane și este situat pe strada Stadionului, nr.20 în Baia de Arieș.

Program

Luni – Duminică: 10:00 – 20:00

Tarife

– Adulți: 20 lei în cursul săptămânii; 25 lei duminica

– Copii (3-18 ani): 10 lei în cursul săptămânii; 15 lei duminica

– Copii (0-3 ani): GRATUIT

– Șezlong: 5 lei

Pensiunea La Vie Blaj

Pensiunea La Vie din Blaj este situată pe Calea Clujului, nr.107 în Blaj și se mândrește cu o piscină modernă și bine întreținută. Indiferent dacă vă doriți să faceți câteva lungimi de înot în dimineața devreme sau să vă relaxați la soare în timpul zilei, piscina de la Pensiunea La Vie este locul perfect pentru a vă reîmprospăta și a vă relaxa într-un cadru natural și liniștit.

Tarife

Luni – Vineri: 50 lei

Sâmbătă – Duminică: 70 lei

Copiii pana în 7 ani au intrarea gratuită

Accesul la piscină de Luni până Duminică, după 0ra 17.00, este de 30 de lei pentru toate categoriile.

Program

– Luni – Duminică 10:00-20:00

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