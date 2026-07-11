UAB prelungește calendarul admiterii pentru sesiunea iulie–august 2026, în sprijinul candidaților la licență și masterat
UAB prelungește calendarul admiterii pentru sesiunea iulie–august 2026, în sprijinul candidaților la licență și masterat
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia anunță actualizarea și prelungirea calendarului admiterii pentru sesiunea iulie–august 2026, atât pentru programele de studii universitare de licență, cât și pentru programele de masterat. Măsura vine în sprijinul candidaților care doresc să se înscrie la UAB, oferindu-le mai mult timp pentru parcurgerea etapelor necesare și pentru finalizarea dosarelor de admitere.
Potrivit noului calendar, perioada de înscriere a candidaților este cuprinsă între 6 iulie și 21 iulie 2026, atât pentru admiterea la licență, cât și pentru admiterea la masterat.
În data de 22 iulie 2026 vor avea loc, acolo unde este cazul, interviul motivațional, probele de aptitudini, proba de competență lingvistică și alte probe preliminare prevăzute pentru anumite specializări. Pentru programele unde se susțin probe de aptitudini sportive, acestea pot avea loc în datele de 17 sau 22 iulie, conform precizărilor din calendarul admiterii la licență.
Rezultatele inițiale ale admiterii vor fi afișate în data de 23 iulie 2026, iar prima etapă de înmatriculare se va desfășura în perioada 23–28 iulie 2026. În această etapă se vor putea înmatricula candidații declarați admiși pe locuri finanțate de la buget, precum și candidații admiși pe locurile cu taxă. Candidații admiși care nu se înmatriculează în perioada menționată își pierd locul obținut prin concurs, acesta urmând să fie redistribuit, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și conform opțiunilor exprimate în fișa de înscriere.
În data de 29 iulie 2026 vor fi afișate rezultatele admiterii după prima etapă de înmatriculare și refacerea clasamentului, iar în perioada 29–31 iulie 2026 se va desfășura a doua etapă de înmatriculare. Aceasta este destinată candidaților admiși pe locuri finanțate de la buget în urma vacantării locurilor bugetate neconfirmate de candidații admiși inițial, precum și candidaților admiși pe locurile cu taxă.
De asemenea, în perioada 3–7 august 2026, va continua înmatricularea candidaților admiși pe locuri cu taxă, activitate care se va desfășura în cadrul secretariatelor facultăților, în zilele lucrătoare.
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia încurajează candidații să consulte permanent informațiile publicate pe canalele oficiale ale instituției și să respecte termenele prevăzute în noul calendar al admiterii. Prin această actualizare, UAB urmărește să ofere candidaților un proces de admitere mai accesibil, mai flexibil și mai bine adaptat nevoilor acestora.
Accesează uab.ro/admitere pentru toate detaliile actualizate!
Alege UAB – Locul în care începe viitorul la care visezi!
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Curier Județean
11-12 iulie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
11-12 iulie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 11-12 iulie 2026. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut […]
FOTO | Lucrările la noua clădire a Spitalului Județean din Alba Iulia au trecut de pragul de 85%. Ion Dumitrel: „Investim în sănătatea dumneavoastră!”
Lucrările la noua clădire a Spitalului Județean din Alba Iulia au trecut de pragul de 85%. Ion Dumitrel: „Investim în sănătatea dumneavoastră!” Lucrările la noua clădire a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia au trecut de pragul de 85%, a anunțat vineri, 10 iulie 2026, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel. Spitalul Județean de Urgență […]
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 20.07-26.07.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 13.07-19.07.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 20.07-26.07.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 13.07-19.07.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate pentru intervalul 20.07-26.07.2026 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1 BLAJ, Strada GHEORGHE BARITIU TOTAL 21/07/2026 09:00 – 21/07/2026 12:00 2 BUCERDEA GRANOASA […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministerul Sănătății, anunț despre Programul Naţional de Vaccinare: ,,Stocuri disponibile pentru toate vaccinurile din schema naţională”
Ministerul Sănătății, anunț despre Programul Naţional de Vaccinare: ,,Stocuri disponibile pentru toate vaccinurile din schema naţională” Ministerul Sănătății a anunțat,...
Pensii 2026 | Sprijin de până la 1.000 de lei pentru pensionari în 2026: Lista completă a ajutoarelor și condițiile de acordare
Sprijin de până la 1.000 de lei pentru pensionari în 2026: Lista completă a ajutoarelor și condițiile de acordare Pensionarii...
Știrea Zilei
FOTO | L-ați văzut? Bărbat de 55 de ani, din Alba, cu afecțiuni psihice, dat dispărut: A plecat dintr-un centru din Galda de Jos într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit
L-ați văzut? Bărbat de 55 de ani, din Alba, cu afecțiuni psihice, dat dispărut: A plecat dintr-un centru din Galda...
ȘTRANDURILE și PISCINELE din județul Alba 2026: Unde să te relaxezi și să te răcorești vara aceasta. Program, tarife și facilități
ȘTRANDURILE și PISCINELE din județul Alba 2026: Unde să te relaxezi și să te răcorești vara aceasta. Program, tarife și...
Curier Județean
UAB prelungește calendarul admiterii pentru sesiunea iulie–august 2026, în sprijinul candidaților la licență și masterat
UAB prelungește calendarul admiterii pentru sesiunea iulie–august 2026, în sprijinul candidaților la licență și masterat Universitatea „1 Decembrie 1918” din...
11-12 iulie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
11-12 iulie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul...
Politică Administrație
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei Primăria Orașului Cugir...
Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor mai influenți eurodeputați din Parlamentul European
Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...