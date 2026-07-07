Incendiu într-un sat din Ciugud: Flăcările au cuprins un utilaj agricol. Pompierii intervin cu o autospecială 

Trei tineri, sancționați cu 2.700 de lei de Poliția Locală Cugir: Și-au făcut necesitățile și au aprins un foc pe domeniul public și au blocat o stradă din Vinerea cu o bicicletă Trei tineri, care au crezut că nu îi vede nimeni, au fost surprinși de camerele de supraveghere și au fost astfel identificați și […]