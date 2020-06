“Stop joc” pentru fotbalul amator din Alba, cu excepția partidelor din Cupa României, faza județeană!

Pandemia de coronavirus a stopat activitatea fotbalistică în Alba, ediția 2020/2021 din Liga a 4-a și Liga a 5-a fiind “înghețată”. Campionatele au fost întrerupte în luna martie și se spera în reluarea lor în condiții speciale (play-off) în iulie, însă condițiile impuse de autorități sunt considerate imposibil de îndeplinit la acest nivel.

În consecință, în ședința Biroului Executiv al Asociației Județene de Fotbal Alba din 16 iunie, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, înghețarea respectivelor competiții dedicate seniorilor, cele 41 de echipe implicate intrând oficial în vacanță, după ce nu au jucat deloc în ultimele 3 luni! Astfel, CS Ocna Mureș, lider în Liga a 4-a, cu 5 puncte avans față de CS Universitatea Alba Iulia (singura echipă ce ar fi dorit să se continue întrecerea) a devenit campioană a județului, urmând să participe la barajul de promovare în eșalonul terț, prevăzut la începutul lunii august, împotriva altor două campioane județene.

*Din Liga a 5-a se promovează la cerere

Menționăm că în 2020 s-au disputat două runde din returului celui de-al 4-lea eșalon, iar în Liga a 5-a s-au jucat numai meciurile contând pentru etapa inaugurală a celei de-a doua părți a campionatului. Inițial AJF Alba a intenționat să tranșeze pe teren, după 15 iulie, dacă e posibil, soarta celor două formații care să promoveze din Liga a 5-a, mai ales că situația este echilibrată la vârf, în fiecare serie fiind 3-4 echipe cu șanse la primul loc. Însă, întrucât situația este în continuare complicată și anumite grupări nu erau sigure că doresc să activeze în eșalonul superior, s-a preferat să se aștepte iar completarea Ligii a 4-a să fie făcută, la cerere (în ordinea pozițiilor din ierarhie, dacă liderii nu se vor înscrie în Liga a 4-a), în funcție de locurile rămase disponibile. În acest moment, în cele două serii conduc respectiv FC Lopadea Nouă (31 de puncte) – în Seria 1, pe celelalte poziții situându-se CS Ocna Mureș II (30), Gloria Cricău (29) și Șoimii Ciumbrud (28), respectiv Tineretul Șona (33 de puncte) – în Seria a 2-a, urmată de Hidromecanica Șugag (31) și Târnavele Tiur (29)

*Cupa României mai așteaptă

În Cupa României, faza județeană, s-a ajuns la etapa optimilor de finală (programate inițial pe 8 aprilie). Cum între cele 16 grupări există câteva echipe ce nu mai doresc să joace, cu siguranță va urma o nouă tragere la sorți pentru stabilirea concretă a modului de disputare a competiției “KO”, al cărei câștigătoare trebuie anunțată până în 5 august, conform indicațiilor venite dinspre FRF. În consecință, reprezentanții AJF Alba au amânat luarea unei decizii cu privire la continuarea acestei întreceri până la următoarea ședință de Birou Executiv. În acest context, menționăm că angajații Asociației Județene de Fotbal Alba au ieșit, începând din 16 iunie, din șomajul tehnic aplicat în ultimele trei luni după instituirea stării de urgență.

Conform hotărârii Comitetului de Urgență a FRF din 29 aprilie 2020, votat în majoritate de voturi în ședința de Comitet Executiv a FRF din 27 mai 2020, se anulează toate competițiile de copii și juniori din ediția 2019-2020, după cum urmează: Campionatul Județean Under 19, Campionatul Județean Under 17, Campionatul Județean Under 15, Turneul Speranțelor Under 14, Campionatul Județean Under 13, Campionatul Județean Under 11, Campionatul Județean Under 10, Campionatul Județean Undre 9, Campionatul Speranțelor Dragoș Damian Under 8, Interliga Națională Under 7 – Under 10, Cupa Satelor Under 13 – se amână pentru toamnă, datele de disputare urmând să se stabilească ulterior, în funcție de evoluția situației în ceea ce privește epidemia COVID-19.