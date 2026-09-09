ȘTIREA TA | Situație absurdă pentru călătorii din Alba Iulia: Vrei să-ți cumperi bilet, dar n-ai de unde! Mijloace de transport moderne, automatele și afișaje nefuncționale și doar 4 chioșcuri în tot orașul
Situație absurdă pentru călătorii din Alba Iulia: Vrei să-ți cumperi bilet, dar n-ai de unde! Mijloace de transport moderne, automatele și afișaje nefuncționale și doar 4 chioșcuri în tot orașul
Vrei să circuli legal cu autobuzul în Alba Iulia și să îți cumperi bilet? Nu este întotdeauna atât de simplu. Dacă nu ai urcat dintr-o zonă în care există unul dintre cele patru chioșcuri de bilete din oraș, nu poți plăti cu cardul și nici prin SMS, șansele de a-ți procura un bilet devin extrem de mici.
Într-un oraș în care transportul public ar trebui să fie modern, accesibil și ușor de utilizat, călătorii se confruntă cu o problemă aparent absurdă: vor să plătească pentru călătorie, dar nu au de unde să cumpere biletul.
În Alba Iulia există doar patru chioșcuri de unde se pot achiziționa bilete și se pot face abonamente. Acestea sunt amplasate în zona centrală, lângă Sinagogă, la Gară, în zona Spital – Liceul Militar și în cartierul Ampoi II.
Pentru restul orașului, soluția ar fi trebuit să fie reprezentată de automatele de bilete instalate în stațiile de autobuz. Doar că acestea nu funcționează.
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Automate noi, dar fără bilete
Călătorii care încearcă să cumpere un bilet de la noile automate întâmpină, în unele cazuri, probleme. Unele aparate nu funcționează deloc, iar în alte situații oamenii introduc bani, însă nu primesc biletul.
Astfel, un pasager poate avea banii pregătiți și intenția clară de a-și plăti călătoria, dar să rămână tot fără bilet.
Situația devine cu atât mai frustrantă cu cât nu există un chioșc în apropierea fiecărei stații, iar pentru mulți călători drumul până la unul dintre cele patru puncte de vânzare nu reprezintă o soluție.
„Plătește cu cardul” nu este o soluție pentru toată lumea
Există, desigur, și varianta plății directe cu cardul în autobuz. De asemenea, călătorii pot achita călătoria și prin SMS.
Însă niciuna dintre aceste variante nu este accesibilă tuturor.
Sunt persoane care nu folosesc cardul pentru plăți sau care nu au posibilitatea de a achita în acest mod. În același timp, plata prin SMS nu este o opțiune simplă pentru toți utilizatorii, inclusiv pentru unele persoane care folosesc cartele prepay.
Așadar, dacă un pasager urcă într-un autobuz dintr-o stație situată într-un cartier în care nu există chioșc de bilete, automatul este nefuncțional, iar acesta nu poate plăti cu cardul sau prin SMS, de unde își cumpără biletul?
Răspunsul, cel puțin în prezent, pare să fie: de nicăieri.
Nici afișajele din stații nu mai funcționează
Problema biletelor nu este singura cu care se confruntă cei care folosesc transportul public din Alba Iulia.
Afișajele electronice din stații, care ar trebui să îi informeze pe călători în cât timp ajunge următorul autobuz, nu mai funcționează. Astfel, oamenii așteaptă în stații fără să știe dacă autobuzul va ajunge într-un minut, în zece minute sau poate chiar mai târziu.
În teorie, sistemul de transport public ar trebui să ofere călătorilor automate moderne, informații în timp real și mai multe modalități simple de plată.
În practică însă, unii dintre cei care vor să circule cu autobuzul în Alba Iulia se confruntă cu o situație mult mai simplă, dar aparent imposibil de rezolvat: au bani, vor să plătească, dar nu au de unde să cumpere un bilet.
Iar până când automatele de bilete vor deveni cu adevărat funcționale și accesibile în toate zonele orașului, întrebarea rămâne aceeași: ce trebuie să facă un călător care nu are card, nu poate plăti prin SMS și urcă dintr-o stație unde nu există chioșc de bilete?
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